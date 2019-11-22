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Burun estetiği sağlık için de yapılır!

Doç. Dr. Mehmet Emre Dinç Doç. Dr. Mehmet Emre Dinç
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Rinoplasti hem sağlık hem de estetik amaçlı yapılabilen bir operasyondur. Pek çok insan burun estetiği operasyonlarının sadece dış görünüşte değişim elde etmek için yapıldığını düşünse de aslında nefes alma şikayetlerinin ortadan kaldırılması ve kişinin daha konforlu bir yaşama sahip olması için de burun estetiği yapılabilir.

Burun estetiği sağlık için de yapılır!

Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emre Dinç, konu hakkında önemli uyarılarda bulundu.

BURUN ESTETİĞİ KARARI

Sağlık sorunları nedeniyle yapılacak olan burun estetiği operasyonunda öncelik kişinin yaşam kalitesini yükseltmek ve sağlık sorunlarını ortadan kaldırmaktır.

1

Burunda septum adı verilen bölmenin burun boşluğunun tam ortasında konumlanması sağlıklı bir nefes alama deneyimi açısından önemlidir. Ancak septumdaki herhangi bir yapısal bozukluk kişinin nefes almasında sorun yaratabilir. Bu duruma ek olarak burnunda ciddi eğrilik, burun çatısında da hava yolunu kapatan yapısal bozukluklar varsa burun estetiği ile kişinin sağlık sorunları ortadan kaldırılabilir.

Kronik sinüzit, sık yaşanan burun kanaması, burun tıkanıklığı, nefes almada zorluk, horlama, uyku apnesi gibi sorunların temelinde burun içinde ve dışındaki bozukluklar beraberce rol oynuyor olabilir. Bu nedenle şekil bozukluğunun giderilmesi için operasyon yapılması gündeme gelir.

2

Kişinin daha sağlıklı olması, yaşam kalitesinin yükselmesi ve operasyon planlaması izin veriyorsa dış görünüşe de etki edecek değişikliklerin yapılması için burun estetiği planlanır.

BURUN ESTETİĞİ PLANLAMASI

Burun estetiğinin kişi için doğru çözüm sunduğuna karar verdikten sonra sürecin planlanması gerekir. Öncelikle kişinin sağlık sorunlarına neden olan şekil bozuklukları ve deformasyonlar incelenir. Bu noktada nasıl bir müdahale yapılması gerektiğine karar verilirken aynı zamanda operasyonda hangi tekniğin kullanılacağı da belirlenmiş olur.

Her iki teknikte burun estetiği yaparken sıkça kullanılır. Tekniğin seçiminde hastanın ihtiyaçlarının, burun ve cilt yapısının önemi yüksektir. Sağlık sorunlarını gidermek için yapılacak burun estetiğinin planlamasından sonra operasyon için zaman belirlenebilir.

ESTETİK Mİ SAĞLIK MI?

Burun estetiği ya da rinoplasti olarak duyduğumuz cerrahi işlemler hem estetik değişim hem de sağlık sorunlarına çözüm elde etmek için yapılabilir. Farklı amaçlar için yapılan bu operasyon amaç ne olursa olsun genel anestezi altında yapılır, yaklaşık 1 haftalık evde dinlenme gereksinimi ortaya çıkarır. Estetik amaçlı yapılan operasyonlarda da olduğu gibi burun bölgesini darbelerden ve güneşten korumak önemlidir.

Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı
Doç. Dr. Mehmet Emre Dinç

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Anahtar Kelimeler:
burun estetiği rinoplasti

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