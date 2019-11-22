Burun estetiği sağlık için de yapılır!

Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emre Dinç, konu hakkında önemli uyarılarda bulundu.

BURUN ESTETİĞİ KARARI

Sağlık sorunları nedeniyle yapılacak olan burun estetiği operasyonunda öncelik kişinin yaşam kalitesini yükseltmek ve sağlık sorunlarını ortadan kaldırmaktır.

Burunda septum adı verilen bölmenin burun boşluğunun tam ortasında konumlanması sağlıklı bir nefes alama deneyimi açısından önemlidir. Ancak septumdaki herhangi bir yapısal bozukluk kişinin nefes almasında sorun yaratabilir. Bu duruma ek olarak burnunda ciddi eğrilik, burun çatısında da hava yolunu kapatan yapısal bozukluklar varsa burun estetiği ile kişinin sağlık sorunları ortadan kaldırılabilir.

Kronik sinüzit, sık yaşanan burun kanaması, burun tıkanıklığı, nefes almada zorluk, horlama, uyku apnesi gibi sorunların temelinde burun içinde ve dışındaki bozukluklar beraberce rol oynuyor olabilir. Bu nedenle şekil bozukluğunun giderilmesi için operasyon yapılması gündeme gelir.

Kişinin daha sağlıklı olması, yaşam kalitesinin yükselmesi ve operasyon planlaması izin veriyorsa dış görünüşe de etki edecek değişikliklerin yapılması için burun estetiği planlanır.