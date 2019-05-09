Burun estetiği sonrası cinsellik nasıl olmalı?

Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu, bilmek isteyeceğiniz ama sormaya çekindiğiniz sorulara şu cevapları verdi:

NE ZAMAN CİNSEL İLİŞKİYE GİREBİLİRİM?

Cinsel ilişki gibi, kan basıncını artıran faaliyetler için genellikle ameliyattan sonra üç hafta beklemek gerekebilir. Evet, güzel olmak acı veriyor ve bu acının bir parçası da harika burnunuzun iyileşmesi için biraz sabretmeyi gerektiriyor.

NE ZAMAN SPORA BAŞLAYABİLİRİM?

Cinsellik gibi spor salonunda çalışmaya başlamadan önce de iki ya da üç hafta beklemeniz gerekir.

NE ZAMAN DANS EDEBİLİRİM?

Burun ameliyatını gerçekten mahvedecek tek şey, buruna alınacak şiddetli bir darbedir. Dans etmek için 2 ya da 3 hafta bekleyin. Muhteşem görünüşünüzle tekrar boy gösterdiğinizde beklediğinize değecek.

NE ZAMAN MAKYAJ YAPABİLİRİM?

Bandajlar çıkar çıkmaz makyaja başlayabilirsiniz. Genellikle bir hafta sonra bandajlar çıkar. Bu arada hala şişlikler olabilir. Makyaj yaptıktan sonra #burun düzeltme hashtagi ile selfilere başlayabilirsiniz.

NE ZAMAN ALKOLLÜ İÇECEK İÇMEYE BAŞLAYABİLİRİM?