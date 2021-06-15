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Burun estetiği yaptıracaklar dikkat! Ameliyattan sonra iki ay boyunca gözlük takmayın

15.06.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burun estetiği yani rinoplasti olarak isimlendirilen bu cerrahi işlemin öncesi ve sonrası büyük bir önem taşır. Ameliyat öncesinde yapılan tetkitler ile ameliyat sonrası ortaya çıkabilecek rahatsızlıkların gelişen teknoloji ile birlikte komplikasyonların minimum seviyelere düşürüldüğü belirtildi. Ameliyatın sonrasında atılacak adımlara en az işlem süreci kadar dikkat edilmelidir.

Burun estetiği yaptıracaklar dikkat! Ameliyattan sonra iki ay boyunca gözlük takmayın

Burun estetiği ameliyatı olmak isteyenlerin bu ameliyatın zor olduğunu kanısında olduklarını, fakat ameliyatın hiçbir zorluğunun olmadığını ve hastaların bu gibi endişelerden kurtulmaları gerektiğini belirten Op. Dr. Yunus Kaplan, ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Kaplan, “Ameliyat sonrası ilk gün biraz daha fazla olmak üzere bir hafta boyunca hafif sızıntı şeklinde burun kanaması normal kabul edilir. Kanama fazla olur ve özellikle genizden taze kırmızı kanama olursa bu durumda doktorunuza haber vermelisiniz” dedi.

Ameliyatın sonrasında gündelik hayata dönülmesi konusunda aceleci olunmaması gerektiğini belirten Kaplan, “Ameliyat sonrası ilk gün o saatte 15 dakika olacak şekilde buz uygulaması yaptırıyoruz. Buz uygulamasının 24 saatten sonra faydası yoktur. Burun ve göz çevresinde şişlikler olabilir bu şişlikler özellikle ikinci ve üçüncü gün maksimum seviye ulaşıp üçüncü günden sonra hızlıca azalır. Birinci haftada şişlikler neredeyse tamamen azalır. Ameliyat sırasında kanamayı önlemek ve burnun stabilizasyonunu sağlamak için kullandığımız silikon tamponları üçüncü günde alçıyı ise yedinci günde almaktayız. Alçıya aldığımızda ödem ve şişlik fazla ise beş gün kalacak şekilde burun dışından sadece bandaj yapabiliriz. Bu bantları beş gün sonra hasta kendisi çıkarabilir. Hastanın dikişlerine de alçıyı aldığımız gün yani yedinci günde alıyoruz. Hasta ameliyat sonrası üçüncü günde çok uzun kalmamak şartıyla duş alabilir. Mümkün olduğunca acısını ıslatmamalıdır. Hasta ameliyat sonrası basit kişisel temizliklerine 15. günden sonra çok hassas dokunarak yapabilir. Profesyonel cilt bakımlarını burun cildine altıncı aydan sonra yaptırabilir” diye konuştu.

AMELİYATIN İLK AYI ÖNEMLİ

Hastanın ameliyatın ilk birinci ayında hafif sportif faaliyetlerde bulunabileceğini ifade eden Kaplan, “Ağır egzersizleri ikinci aydan sonra başlayabilir. İlk iki ayda gözlük takması yasak. Sonrasında iz bırakmayacak ağır olmayan gözlükler kullanabilir. Masaj her hastaya önermiyoruz. Ödem ve şişi fazla olan asimetrik iyileşme gösteren hastalarda yumuşak günde 8-10 defa tekrarlayan masajlar önerebiliyoruz. Tam iyileşme bunun son şeklini alması ince derili hastalarda en az altı ay, kalın derili hastalarda 12 ay sürmektedir’’ dedi.

(İHA)

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