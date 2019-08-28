Burun estetiğinde Türkiye’ye ilgi artıyor

Burun estetiğinin son zamanlarda çok revaçta olduğunu ifade eden Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yücel Birinci, Türkiye’de kullanılan yeni kapalı ameliyat tekniği nedeniyle yurt dışından bu ameliyatlara ilginin arttığını söyledi. Burun estetiğinin son zamanlarda çok revaçta olduğunu ifade eden Egesante Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yücel Birinci, “Son yıllarda sayısı en hızlı artan ameliyat burun estetiği ameliyatlarıdır. Bunda biz Türk cerrahların aldığı iyi sonuçlar ve kullandığımız teknolojik aletler sayesinde bu ameliyatın hem süresini hem de ameliyat sonrası iyileşme süresini kısaltmamız büyük rol oynuyor” dedi. Türkiye’ye yurt dışından birçok hastanın estetik ameliyat için geldiğini söyleyen Op. Dr. Birinci, “Kapalı ameliyat tekniğinin tarafımızca çok yoğun kullanılması bunların başlıca sebeplerinden. Ciltte herhangi bir kesim işlemi yapılmıyor. Burun dokularına, bağlarına, damarlarına gayet sağlıklı bir şekilde yaklaşarak, bu yapılar korunarak yapılan bir ameliyat tekniği. Tabii bu yapılan ameliyatların, ameliyat sonrası hastaların iyileşmesine, sonucuna direkt olarak yansıyor” diye konuştu.

"Burunlar çok daha doğal oluyor"

Eski dönemlerden kalan demir aletlerle törpüleme ve kalın keskilerle kemiği şekillendirme gibi yöntemlerin artık terk edildiğini söyleyen Op. Dr. Birinci, “Her şey son derece teknolojik. Bu ameliyatları cildi kesmeden yaptığınız zaman ve bunu düzgün bir şekilde yaptığınız zaman sonuç tabii ki daha güzel oluyor. Burunlar çok daha doğal oluyor” dedi.

Eskisi gibi ameliyat sonrası ilk 1 ay şişliklerin olmadığını ifade eden Op. Dr. Birinci, “Şişlikler olsa bile ilk haftada geçiyor. Çünkü dokular daha hızlı iyileşiyor. Cilt kesiği olmadığı için de iz kalmıyor. Yine kesi olmadığı için dikiş yok, dikiş izi yok, dikiş alma sorunu yok. Kullanılan tamponlarla hasta rahat nefes alıyor. İlk 3 gün tampondaki deliklerden hava geçtiği için tampona bağlı burun tıkanıklığı da olmuyor” ifadelerini kullandı.

Burun estetiği için en ideal mevsimin bahar olduğunu anlatan Op. Dr. Birinci, “Yazın çok sıcaklardan güneş gözlüğü takmak, havuza girmek ilk 1 ay sıkıntılı olabilir. Bunu istemeyen hastalar olabilir. Ama kışın da aşırı soğuklardan gribal enfeksiyonlar burun ameliyatından sonra görülebilir. Bu da bazı insanları rahatsız edebilir. Tabii en güzeli bahar ayıdır. Ama bu ameliyat her mevsim yapılır. Yazın da çok sıklıkla yapılır” dedi.



