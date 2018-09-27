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Burun estetiğinde yeni trend: Doğallık

Op. Dr. Emrah Çelik Op. Dr. Emrah Çelik
ESTETİK HABERLERİ  | 26.09.2018 12:07 | Son Güncelleme

Kulak, Burun Boğaz Cerrahisi Op. Dr. Emrah Çelik, burun estetiği hakkında konuştu.

Burun estetiğinde yeni trend: Doğallık

Burun estetiği tıbbı adıyla rinoplasti burnunuzda doğuştan var olan ya da sonradan meydana gelen şekil bozukluklarının düzeltilmesi; kişinin yüz hatlarına daha uygun olarak görüntü elde edilmesi amacıyla yapılan operasyonların genel adıdır. Günümüzde kapalı veya açık olarak yapılan burun estetiği ameliyatları oldukça yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Hastanın isteği, fiziksel yapısı veya cerrahın uzmanlık alanına göre bu iki teknikten biri şartlara bağlı olarak tercih edilir.Burun estetiği operasyonu en zor estetik operasyonlar arasında yer alır. Cerrahınızın titizlikle yürüttüğü bu operasyon öncesinde yapılması gereken tetkikler büyük önem arz eder. Yapılan tetkikler, burun estetiği operasyonu her ne kadar düşük riskli bir ameliyat olsa da oluşabilecek komplikasyonların önüne geçilmesini sağlar.

Yeni Trend Doğallık

Burun estetiği kişinin yüz hatlarına göre yapılmaktadır. Maalesef ki ünlü birinde gördüğünüz ya da hoşunuza giden bir model yüzünüz için uygun olmayabilir. Günümüzde bu şekilde yapılan uygulamalar oldukça demode bir hale gelmiş durumda ve yeni trendin dışında kalıyor. Yeni trende uyum sağlamak istiyorsanız doğallığınızı koruyun. Bir dönem çok sık gördüğümüz kalkık burunlar da tarihin tozlu sayfalarında yerlerini almaya başladı. Yeni trend ile birlikte estetik olduğu çok belli olmayan burun modelleri revaçta. Burnunuzdaki şekil bozukluğunun ya da sizi rahatsız eden görüntünün düzeltilmesini amaçlayan operasyonlarda doğallığınızın ön plana çıkaracak görünümlere yönelmenizde fayda var. Tercihlerini bu yönde kullanan kişiler hem yüz hatlarına uygun görünüm ile istedikleri hatlara sahip olabiliyor hem de yeni trende uyum sağlamış oluyorlar.

Burun Estetiği Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Cerrahınızla yaptığınız görüşme sonrası yüz hatlarınıza göre hazırlanmış dijital örneği iyi incelemeniz gerekmektedir. Böylelikle operasyon öncesi sahip olacağınız burnu görmüş olup uygulama sonrası sürprizlerle karşılaşmamış, geçirdiğiniz operasyondan daha memnun kalmış olursunuz. Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu ise operasyon sonrası yapılması gereken kontroller. Operasyon sonrası cerahınız tarafından sökülen tamponlardan sonra diğer kontrol süreçleri başlar. Kanama, tıkanıklık gibi görülen bazı opersayon sonrası etkileri cerrahınızın müdahaleleri ile kolayca atlatabilirsiniz. Burunun son halini alması yaklaşık olarak 6 ay - 1 yıl kadar sürer. Bu süreç kişiden kişiye farklılık gösterdiğinden cerrahınızın size uygun gördüğü aralıklarda kontrollerinizi yaptırmanız gerekmektedir. Bu şekilde değişimi takip edebilir, operasyon sonrası komplikasyon ihtimalini en aza indirebilirsiniz.

Op. Dr. Emrah Çelik
**Kulak, Burun Boğaz Cerrahisi
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