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    4. Burun, göz derken şimdi de o çıktı! Barbie gülüş estetiği pes dedirtti

    Burun, göz derken şimdi de o çıktı! Barbie gülüş estetiği pes dedirtti

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    20.08.2024 11:37
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    Barbie oyuncağı düzgün fiziği ve güzel yüzüyle yıllardır genç kızların kendini beğenememesi ve Barbie gibi olmak zorundaymış gibi hissetmelerine sebep veriyor. Barbie oyuncağında bulunan kalkık burun, büyük gözler ve ince belden sonra bu kez gülüşü de taklit edildi. Barbie gülüşü adı altında yapılan bu estetik işlemi gören gözlerine inanamadı.

    Barbie dudak ve vajina estetiği yaygın olarak biliniyor. Bunlara bir yenisi daha eklendi ve Barbie gülüşü estetiği ortaya çıktı.

    X uygulamasında paylaşılan Barbie gülüş estetiği görüntüleri pes dedirtti.

    Ekran görüntüsü 2024-08-20 105043

    Görüntüde bir estetik merkezinde operasyon geçiren kadının eski ve yeni hali paylaşıldı.

    Ekran görüntüsü 2024-08-20 105104

    İlk olarak kadının dudaklarının sağ ve sol köşesi işaretlenmişti.

    Ekran görüntüsü 2024-08-20 105135

    Daha sonra kesilerek yeni bir biçim verilen dudaklar korkunç bir hal almıştı.

    Ekran görüntüsü 2024-08-20 105204

    Kısa sürede gündem olan Barbie gülüş estetiği videosuna X kullanıcılarından, "Kafayı yemişsiniz", "Bu iş iyice cozuttu", "Yok artık" şeklinde yorumlar geldi.

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    Express
    Anahtar Kelimeler:
    estetik
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