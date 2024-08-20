Burun, göz derken şimdi de o çıktı! Barbie gülüş estetiği pes dedirtti

Barbie dudak ve vajina estetiği yaygın olarak biliniyor. Bunlara bir yenisi daha eklendi ve Barbie gülüşü estetiği ortaya çıktı.

X uygulamasında paylaşılan Barbie gülüş estetiği görüntüleri pes dedirtti.

Görüntüde bir estetik merkezinde operasyon geçiren kadının eski ve yeni hali paylaşıldı.

İlk olarak kadının dudaklarının sağ ve sol köşesi işaretlenmişti.

Daha sonra kesilerek yeni bir biçim verilen dudaklar korkunç bir hal almıştı.

Kısa sürede gündem olan Barbie gülüş estetiği videosuna X kullanıcılarından, "Kafayı yemişsiniz", "Bu iş iyice cozuttu", "Yok artık" şeklinde yorumlar geldi.