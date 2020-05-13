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Burundi, Dünya Sağlık Örgütü çalışanlarını ülkeden kovdu

DÜNYA HABERLERİ  | 13.05.2020 22:01 | Son Güncelleme

Doğu Afrika ülkesi Burundi, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ülke temsilcisi ve 3 uzmanını ülkede "istenmeyen adam" ilan ederek, 3 gün içinde ülke topraklarını terk etmeleri yönünde nota verdi.

Burundi, Dünya Sağlık Örgütü çalışanlarını ülkeden kovdu

Dışışleri Bakanlığından DSÖ'nün Afrika Merkez Bürosu ile Burundi Bürosuna gönderilen yazılı notada, örgütün Burundi Temsilcisi Walter Kazadı Mulombo ile 3 uzmanı Daniel Tarzy, Ruhana Mirindi Bisimwa ve Jean Pierre Mulunda Nkata'nın 15 Mayıs'a kadar ülkeyi terk etmeleri istendi.

Notada söz konusu kişilerin artık ülkede "istenmeyen adam olduğu" ifade edildi.

DSÖ çalışanları 20 Mayıs'ta düzenlenecek ve cumhurbaşkanı, milletvekilleri ve belediye meclis üyelerinin belirleneceği genel seçimler öncesi ülkenin içişlerine karışmakla suçlanıyor.

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Öte yandan sosyal medyada Burundi hükümetinin aldığı karar desteklenerek, DSÖ'nün Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) daha çok ölüme neden olan sıtma için de gerekli çalışmaları yürütmediğine ilişkin çokça paylaşım yapıldı.

Kovid-19'dan bir kişinin öldüğü, 7 kişinin iyileştiği ve aktif vaka sayısının 7 olduğu ülkede salgına rağmen seçim kampanyası düzenleniyor.

Kampanyanın yürütülmesinin salgının yayılmasını hızlandırmasından endişe ediliyor.

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