Buse Terim ilk kez ifade verdi! Volkan Bahçekapılı o soruya sinirlendi

Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Fatih Terim'in yanı sıra Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın davasına devam edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen 7 sanıklı ikinci duruşmada tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük, tutuksuz sanıklar Nazlı Can, Asiye Öztürk ve Atilla Yörük hazır bulundu. Duruşmaya Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı ile eşi Volkan Bahçekapılı'nın da aralarında bulunduğu bazı müştekiler de katıldı. Taraf avukatları da salonda bulunurken, Arda Turan, Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu'nun ise mazeret sunduğu öğrenildi.

"BEN BABAMLA PARASAL KONULARI KONUŞMAM,UTANIRIM"

Erzan'ın yaklaşık 6 saat savunma yapmasının ve mahkemenin ara vermesinin ardından duruşmaya devam edildi. Duruşmada Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı ilk kez ifade verdi. Bahçekapılı ifadesinde, "2 Kasım 2022'de Terim Arıcan, Seçil Erzan'ın fonundan bahsetti. Seçil Erzan, Hakan Ateş gibi önemli kişilerin olduğunu kendisine söylemiş, Terim de bana anlattı ve fonun iyi olduğunu söyledi. Ben de bu konulardan anlamadığım için ve bankalarda böyle fonların olabildiğini söylediği için tamam dedim. Sonra Terim, 190 bin dolar olan paramı vadeden bozarak paramı teslim etmiş. Ben babamla parasal konuları konuşmam, utanırım da. Sonuçta benim evim ayrı, kasam ayrı. Seçil'i ilk kez babaannemin cenazesinde yüz yüze gördüm, bir kere de telefonda konuşmuşluğum var. Eşim, kendisi bana Seçil hanımın arayıp bu fondan bahsettiğini söyledi. Ben de ona 'evet, benim de param burada' dedim bu kadar. Ben Seçil Erzan'la bu konuyla ilgili hiçbir şey konuşmadım. Terim'e evrak aldın mı diye sorduğumda hazineye yetiştirmeye çalıştıklarından evrakı yarın vereceğini söylediğini söylemişti. Araya cenaze falan da girince konu gitti, herhangi bir evrak almamış. Şikayetçiyim, Seçil Erzan şube müdürü olmasaydı, sokaktan geçen bir Seçil olsaydı ben bu parayı asla vermezdim" dedi.

"NEDEN MÜVEKKİLLERİ UYARMAMIŞ?"

Buse Terim Bahçekapılı'nın savunmasının ardından soru cevap yapıldığı sırada bir avukatın "Bu fondan babanızın adıyla bahsedildiğinden haberiniz var mıydı" sorusu üzerine Volkan Bahçekapılı, "Ne gereksiz soru" diyerek tepki gösterdi. Buse Terim Bahçekapılı ise, "Ben size bir şey sormak istiyorum. Candaş beye şu soruyu sormanızı istiyorum. Neden müvekkillerini bu konuda uyarmamış o zaman?" ifadelerini kullandı.

Öte yandan duruşmaya devam ediliyor.

(İHA)





