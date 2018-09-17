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Business HT kapandı mı? Ciner Holding'ten flaş karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 11:53 | Son Güncelleme

Ciner Holding, Business HT'yi kapattı. Ciner Grubu, geçtiğimiz aylarda da Habertürk'ün basılı yayınına da son vermişti

Business HT kapandı mı? Ciner Holding'ten flaş karar

Ciner Grubu'na ait ekonomi ve finans haberleri yayımlayan internet sitesi Business HT yayın hayatına son verdi.

Business HT’nin neden kapandığıyla ilgili Ciner Grubu’ndan henüz bir açıklama yapılmadı.

BusinessHT.com adresine giren okurlar şu açıklama ile karşılaşıyor:

Business HT kapandı mı Ciner Holding'ten flaş karar

Ciner Grubu geçtiğimiz aylarda dijital stratejilere yönelmek üzere Habertürk gazetesini de kapattığını açıklamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Ciner Holding Business HT

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
darısı pkknin kanalı halk tv we ulusal tvnin başına..
yandaş medyanın çöküşü olur inşallah
Ekonomi finans haberlerinde ekonominin kötü olduğunu söyleyemezsen o kanalın anlamı kalmaz zaten.
sadece yandas destek olanlar busure tayin tapar artik kagit turkiyede uretilmiyor ve cok pahalıadam niye para harcasinki zaten okuyan millet degiliz
İYİ
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