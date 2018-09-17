Business HT kapandı mı? Ciner Holding'ten flaş karar

Ciner Grubu'na ait ekonomi ve finans haberleri yayımlayan internet sitesi Business HT yayın hayatına son verdi.

Business HT’nin neden kapandığıyla ilgili Ciner Grubu’ndan henüz bir açıklama yapılmadı.

BusinessHT.com adresine giren okurlar şu açıklama ile karşılaşıyor:

Ciner Grubu geçtiğimiz aylarda dijital stratejilere yönelmek üzere Habertürk gazetesini de kapattığını açıklamıştı.



