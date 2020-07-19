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Bütçe dostu kablosuz kulaklık OnePlus Buds geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.07.2020 13:25 | Son Güncelleme

Genel olarak ürettiği uygun fiyatlı amiral gemisi modelleriyle bilinen OnePlus, önümüzdeki hafta özel bir etkinlik düzenleyecek. 21 Temmuz’da düzenlenecek olan özel etkinlikte Çinli şirket orta segmente hitap eden ilk modelini tanıtacak. Fakat OnePlus’ın etkinlikte tanıtacağı tek cihaz OnePlus Nord olmayacak.

Bütçe dostu kablosuz kulaklık OnePlus Buds geliyor

Orta segmente hitap eden ilk modelini tanıtacak olan OnePlus, aynı etkinlikte başka bir ilke daha imza atacak. Çinli şirket ilk kablosuz kulaklığı OnePlus Buds ile kullanıcıların karşına çıkacak. Hayli uygun bir etikete sahip olacağı belirtilen kulaklığın özellikleri de yavaş yavaş belli olmaya başladı.

OnePlus ilk kablosuz kulaklığını uygun bir fiyattan satacağı için ANC yani aktif gürültü engelleme özelliği koymayacak. Bunun yerine sadece telefon görüşmelerinde aktif hale gelen bir gürültü engelleme özelliği kullanılacak. Böylece kulaklığın maliyeti de düşürülmüş olacak.

21 Temmuz’da resmiyet kazanacak olan kulaklığın hangi pazarlarda satışa sunulacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Bilindiği üzere hali hazırda bazı e-ticaret sitelerinde OnePlus Türkiye garantili ürünler satılmakta. Bu açıdan bakıldığında OnePlus’ın uygun fiyatlı kablosuz kulaklığı ülkemizde de satışa sunulabilir. Elbette bu şimdilik bir varsayımdan ibaret.

OnePlus yeni kulaklığını Türkiye’de satışa sunmasa da hali hazırda ülkemizde de bütçe dostu kablosuz kulaklık modelleri olduğunu hatırlatalım.

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