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Buteflika'dan "devamlılık" mektubu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 20:46 | Son Güncelleme

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika: - "Devamlılık, Cezayirlilerin kalkınma ve ilerleme konusunda diğer ülkelerle rekabet hızını ikiye katladı"

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, Cezayir'in kalkınma ve ilerleme konusunda diğer ülkelerle rekabet edecek düzeye gelmesi için devamlılığa ihtiyacı olduğunu belirtti.

Buteflika'nın 24 Şubat 1971'de petrol endüstrisinin millileştirilmesinin yıl dönümü münasebetiyle Cezayirliler için yazdığı mektubu, İçişleri Bakanı Nureddin el-Bedevi, Edrar ilindeki törende okudu.

Buteflika'nın beşinci dönem adaylığına karşı ülke genelinde düzenlenen gösterilerin ardından gelen ilk açıklama olması nedeniyle dikkatleri çeken mektupta, yönetimde devamlılık vurgusu yapıldı.

Bu veciz törenin, çağdaş Cezayir tarihinin inşa aşamalarını gösterdiğini aktaran Buteflika, mektubunda, "Devamlılık, her neslin ülkenin inşasına bir taş koymasına imkan sağladı. Devamlılık doğru adım atmayı ve küçük hataların giderilmesini sağladı. Devamlılık, Cezayirlilerin kalkınma ve ilerleme konusunda diğer ülkelerle rekabet hızını ikiye katladı." ifadelerini kullandı.

Buteflika, mektubunda ülkedeki protestolara değinmezken "devamlılık" ile kastının ne olduğu konusunda ayrıntıya girmedi.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 81 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Hükümet yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ise ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Buteflika Cezayir Cumhurbaşkanlığı seçimi

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