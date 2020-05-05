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Bütün dünyada 77 bin kişi omurilik felçlilerine umut olmak için koştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.05.2020 17:20 | Son Güncelleme

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için tüm dünyada aynı anda koşulan Wings for Life World Run bu sene bireysel App Run olarak gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıllarda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle İzmir’de de koşulan ve Türkiye’nin en büyük iyilik koşularından biri olan Wings for Life World Run’a tüm dünyada 104 ülkeden 77 bin 103 kişi katıldı.

Bütün dünyada 77 bin kişi omurilik felçlilerine umut olmak için koştu

Katılımcıların mobil uygulama sayesinde bireysel olarak ve sosyal mesafeyi koruyarak istediği yerde ‘Koşamayanlar için koştuğu’ etkinlikte kayak sporunun efsaneleri Red Bull sporcuları Lindsey Vonn ve Marcel Hirscher ile birlikte erkekler tenisinin dünya 3 numarası Dominic Thiem de yer aldı.

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla tüm dünyada aynı anda koşulan Wings for Life World Run, bu yıl da binlerce kişinin bireysel katılımıyla gerçekleştirildi. Tüm dünyada, 104 ülkede, 77 bin 103 kişinin, Wings for Life World Run mobil uygulamasını cep telefonlarına indirip App Run kaydı oluşturarak istediği yerde koştuğu etkinlik, bir kez daha omurilik felçlilerine umut olmak için düzenlendi. Sosyal mesafenin korunduğu koşuya katılanlar, mobil uygulama içindeki sanal yakalama aracına yakalanmadan olabilecek en uzun mesafeyi geride bırakmak için adımlarını attı.

KADINLARDA ZARİNA, ERKEKLERDE TAYLOR KAZANDI

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Yarışmacıların mobil uygulama sayesinde bireysel olarak istediği yerde ‘Koşamayanlar için koştuğu’ etkinlikte erkeklerde birincilik 69.92 kilometre ile İngiltere’den Michael Taylor’ın, kadınlarda ise 54.2 kilometre ile Rusya’dan Nina Zarina’nın oldu. Omurilik felcine nihai çözümün bulunması için gerçekleştirilen araştırmalara fon sağlamak amacıyla düzenlenen Wings for Life World Run’a bu sene kayak sporunun efsaneleri Red Bull sporcuları Lindsey Vonn ve Marcel Hirscher ile birlikte erkekler tenisinin dünya 3 numarası Dominic Thiem de katıldı.

BU SENE 22,5 MİLYON LİRA FON SAĞLANDI

Dünyanın en önemli iyilik koşularından biri olarak kabul edilen Wings for Life World Run’da bu sene de App Run’a katılan binlerce kişi omurilik felcinin tedavisine yönelik yapılan araştırmalara fon sağlayan Wings for Life Vakfı’na destek oldu. Katılım ücretlerinin yüzde 100'ünün hayat kurtarıcı nitelikteki omurilik felci araştırmaları ve klinik deneyler için kullanıldığı Wings for Life World Run, geride kalan 6 yılda yaklaşık 190 milyon lira toplamayı başarmıştı. Bu sene gerçekleştirilen App Run’la ise 22,5 milyon lira araştırmalar için toplanan fona dahil edildi.

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