"Bütün dünyanın bu seçimleri izlediğini biliyoruz"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İstanbullulardan destek istiyoruz, eğer seçimleri kazanırsak, İstanbul'a şerefle, onurla hizmet etmeye devam edeceğiz. Bütün dünyanın da bu seçimleri izlediğini biliyoruz. Bu seçimlerin sonucu Kudüs'teki kardeşlerimizi de İslam dünyasının çeşitli coğrafyalarında yaşayan kardeşlerimizi de sevindirecektir." dedi.

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu ve Ümmetin Temsilcileri Vakfı, Kadir Gecesi dolayısıyla iftar düzenledi.

İftarın ardından konuşan Yılmaz, Filistinlilerin rızası olmayan projelerin sürdürülebilir olamayacağını ve eninde sonunda akamete uğrayacağını söyledi.

Yılmaz, Filistin ve Kudüs'e sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Kudüs'ü tek tipleştirmeye çalışanlara karşı Kudüs'ün gerçek ruhunu yükseltmeye devam edeceğiz. İslam dünyasında birlik sağlandığında hiç kimse İslam ümmetinin arzu etmediği bir şeyi hem Filistin hem de Kudüs'e dayatamaz. Filistin'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm İslam alemine birlik, beraberlik çağrısı yapıyorum. Sabırla hakikati söylemeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Sabırla mücadele edenler her zaman başarmıştır. Allah'tan birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini ve artırmasını diliyorum. İnşallah, İslam dünyasındaki tüm sorunları aşarak daha huzurlu bir İslam alemi kurmayı başarırız." diye konuştu.