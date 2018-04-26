KADIN

'Bütün sırlar açığa çıkıyor, işte sizi böyle kandırıyorlar'

Arya Demir Arya Demir
YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 15:50 | Son Güncelleme

28 yaşındaki bikini tasarımcısı Karina Irby, Instagram modellerinin fotoğraflarını nasıl düzenlediğini gösteren bir video paylaştı. Modellerin kalçalarını nasıl incelttiğini, göğüslerini olduğundan nasıl farklı gösterdiğini paylaşan Karina, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

'Bütün sırlar açığa çıkıyor, işte sizi böyle kandırıyorlar'

Avustralyalı bikini tasarımcısı Karina Irby, Instagram'da paylaşılan fotoğrafların perde arkasında neler olup bittiğini paylaştı.

Fotoğraflarında photoshop kullanarak gerçek görüntüsünden nasıl farklı göründüğünü takipçileriyle paylaşan Irby, ''Önceden nasıl göründüğümüze aldırmıyor kendimizi kimseyle kıyaslamıyorduk.

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Ancak şimdi sosyal medya, dergiler, filmler sayesinde olduğumuzdan farklı bir resim çiziyoruz. Hadi biraz kendiniz olun ve doğal halinize güvenin'' diye konuştu.

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840 binden fazla takipçisini doğal görünmeye teşvik eden Karina, ''her şey kendimizi sevmekle başlayacak, inanın böyle daha mutlu olacağız'' diye ekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Karina Irby sosyal medya Instagram

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