'Bütün sırlar açığa çıkıyor, işte sizi böyle kandırıyorlar'

Avustralyalı bikini tasarımcısı Karina Irby, Instagram'da paylaşılan fotoğrafların perde arkasında neler olup bittiğini paylaştı.

Fotoğraflarında photoshop kullanarak gerçek görüntüsünden nasıl farklı göründüğünü takipçileriyle paylaşan Irby, ''Önceden nasıl göründüğümüze aldırmıyor kendimizi kimseyle kıyaslamıyorduk.

Ancak şimdi sosyal medya, dergiler, filmler sayesinde olduğumuzdan farklı bir resim çiziyoruz. Hadi biraz kendiniz olun ve doğal halinize güvenin'' diye konuştu.

840 binden fazla takipçisini doğal görünmeye teşvik eden Karina, ''her şey kendimizi sevmekle başlayacak, inanın böyle daha mutlu olacağız'' diye ekliyor.