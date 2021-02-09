Bütün vücudu gerginlikten uzaklaştıran İsveç masajı: Titreşim ve sıvazlama hareketleriyle cildi uyararak...

Klasik İsveç masajı, diğer bütün masajların da temelini oluşturur, bu masajın 5 ana tekniği vardır.

Sıvazlama, basınç, yoğurma, titreşim ve sonunda sıvazlama hareketiyle biter. Bu masajda önemli olan, tüm eli hatta kolları kullanarak, kas yönüne doğru hafif veya baskılı hareketlerin yapılmasıdır.

İSVEÇ MASAJI VÜCUDUN HANGİ BÖLGELERİNE YAPILIR?

İsveç masajı, tüm masaj türlerini kapsayan temel bir masaj şeklidir. Bu masaj şeklinde ayaktan başlanarak ense köküne kadar devam edilir.

Ayakta, bütün iç organları etkileyen noktalar vardır. Bu noktalara baskı yapılır ve masaja sıvazlama hareketiyle başlanır. Ayaktan başlanan masaj hazırlık masajıdır. Daha sonra bacaklar, karın, el ve kollar, kalça, sırt ve ense köküyle masaja devam edilir. Toplamda 45 dakika kadar sürer.

İSVEÇ MASAJI YAPMAK İÇİN HANGİ YAĞLAR KULLANILIR?

İsveç masajında, genellikle rahatlatıcı bitkisel yağlar kullanılır. Aroma terapiler de yağlara karıştırılarak kullanılır.

Papatya, yasemin, sedir gibi güzel kokulu ve rahatlatıcı yağlar kullanılabilir. Papatya sakinleştirici bir yağdır. Sedir sakinleştirici ve ruhsal rahatlık sağlayan bir yağdır.