Bütün vücudu gerginlikten uzaklaştıran İsveç masajı: Titreşim ve sıvazlama hareketleriyle cildi uyararak...

Klasik İsveç masajı, diğer bütün masajların da temelini oluşturur, bu masajın 5 ana tekniği vardır.
Sıvazlama, basınç, yoğurma, titreşim ve sonunda sıvazlama hareketiyle biter. Bu masajda önemli olan, tüm eli hatta kolları kullanarak, kas yönüne doğru hafif veya baskılı hareketlerin yapılmasıdır.
İsveç masajı, tüm masaj türlerini kapsayan temel bir masaj şeklidir. Bu masaj şeklinde ayaktan başlanarak ense köküne kadar devam edilir.
Ayakta, bütün iç organları etkileyen noktalar vardır. Bu noktalara baskı yapılır ve masaja sıvazlama hareketiyle başlanır. Ayaktan başlanan masaj hazırlık masajıdır. Daha sonra bacaklar, karın, el ve kollar, kalça, sırt ve ense köküyle masaja devam edilir. Toplamda 45 dakika kadar sürer.
İsveç masajında, genellikle rahatlatıcı bitkisel yağlar kullanılır. Aroma terapiler de yağlara karıştırılarak kullanılır.
Papatya, yasemin, sedir gibi güzel kokulu ve rahatlatıcı yağlar kullanılabilir. Papatya sakinleştirici bir yağdır. Sedir sakinleştirici ve ruhsal rahatlık sağlayan bir yağdır.
Yağların kokusu masaja başlamadan önce müşterilere koklatılır. Hangi yağda kendisini iyi hissetiyse, o yağla masaj yapılır. Yağın ince olmasına ve güzel kokulu olmasına dikkat edilir.
İsveç masajı, vücuttaki kas gerilimini azaltır. Çünkü eller kullanılarak kaslara yapılan bir masaj yöntemidir. Gün içerisindeki iş stresinden kurtarır.
Aynı zamanda sıvazlamanın da yoğun olarak kullanıldığı bir masaj türü olduğu için, masaj yağlarıyla beraber kan dolaşımı hızlanır ve vücut güzelleşir. Dolaşımın hızlanmasıyla beraber, vücutta kılcal damar gibi sorunlar varsa bunların fazlalaşmasını önler. Günün stresinden uzaklaştıran, rahatlatıcı ve hafif, ayaktan ense köküne kadar yapılan bir masaj yöntemidir.
İsveç masajının temel amacı kandaki oksijen akışını artırmak ve kaslardan toksinleri atmaktır. Masaj, laktik asit, ürik asit ve diğer metabolik atıklar gibi zararlı birikintilerin dokularının temizlenmesine yardımcı olur - kas gerginliğinden iyileşme süresini iyileştirir.
İsveç masajı ayrıca bağları ve tendonları esnek ve esnek kılar, cildi uyarır ve aynı zamanda sinir sistemini rahatlatır.
İsveç masajı yaparken dikkat edilmesi gereken, masaja ayaktan başlanmasıdır.
Baskılara, sıvazlama hareketlerine, doğru kas üzerine yapılmasına, ödemin lenf noktalarına doğru sürülmesine dikkat edilmesi gerekir.
Aynı zamanda masajın yapıldığı ortamın da büyük önemi vardır. Bunun için odanın ısısının iyi olması gerekir. Oda ve çarşaflar temiz olmalıdır. Masaj yapılacak kişinin hoşuna gidiyorsa, güzel kokulu bir tütsü ve mumlar yakılabilir. Klasik bir müzikle de masaj yapılabilir.
Karın masajına, sıvazlamayla ve saat yönüne doğru hareketlerle başlanır. Böylece iç organlar rahatlatılır. Daha sonra yukarı doğru yapılır. Son olarak lenf kanallarına doğru masaj sonlandırılır.
En çok yorulan bölgelerden birisi ellerdir. İsveç masajı rahatlatıcı bir masaj olduğu için, ellerdeki kaslar tek tek ovalanır. Kaslar gerilerek rahatlatılır. Özellikle parmaklardaki sinir uçlarından itibaren bu hareketler yapılır.
Ellerimizde, vücudumuzdaki bir çok organı temsil eden bölgeler vardır. Örneğin baş parmağın iç kısmına yapılan masaj hareketi baş ağrısına iyi gelir. Aynı zamanda avuç içine yapılan masaj, tüm vücudu rahatlatan bir harekettir.
Koldan ense köküne doğru masaja devam edilir. Bu hareketler yapılırken, el temasının hiç kesilmemesi vücut ısısı açısından önemlidir. Kol masajı, tekrar eli germe hareketiyle son bulur.
İsveç masajının bitiş noktası sırt bölgesidir. Masaj yapılan kişinin en çok rahatladığı bölgelerden biridir.
Genelde omur kası yanından sıvazlama, yoğurma ve baskı hareketleri uygulanır. Önce bölge ısıtılarak masaja başlanır.
Daha sonra omurun üzerine gelmeden, omuzlar ve ense köküne doğru sıvazlama ve baskı hareketleri yapılır. Omuzlarda, gün içerisinde çalışma temposundan oluşan sertlikler elle hissedilir. Bunlar sıvazlama ve baskı hareketiyle dağıtılır. Böylelikle vücuttaki ağrılar rahatlar.
El temasını kesmeden, sırttan başlayarak ense köküne doğru, baskı hareketleriyle ilerlenir.
Baskı hareketinde kol ve dirsekler de kullanılabilir. Kas ve kemik yapısına dikkat ederek, dirsekle masaj yapılabilir.
İsveç masajı, avuç içleriyle kaslara doğru uygulanan ve kişinin rahatlamasını sağlayan bir masaj türüdür. Bu masaja ayaktan başlanır.
Ayakta belirli noktalara hafif basınç yapılır. Vücuttaki bir çok organ, bu basınçla bağlantılı olarak rahatlar. İsveç masajı, diğer bütün masaj tekniklerini kapsadığı için, 5 ana hareket vardır.
İsveç masajında, masaj yapılan kişinin isteğine bağlı olarak baskı uygulanır. Bu baskılar hafif veya biraz daha ağır olabilir.
Ayaktan başlanarak, bilekler, ve alt bacağa masaj yapılır. Bu masajda önemli olan, elin vücuttan hiç ayrılmamasıdır. Ardından bacak kaslarının üzerine geçilir. Diğer masaj türlerine nazaran daha yavaş hareketlerle yapılır. Bacak masajı en son ayakla bitirilir.
Bacağın ön kısmı bittikten sonra, masaj yapılan kişi ters döner ve aynı işlemler bacağın arkasına uygulanmaya başlar. Ayak tabanına ve parmak aralarına yapılan yoğurma ve baskı hareketleriyle, tüm vücuda rahatlama sağlanır. Ardından bileklerden kalbe doğru çıkılır.
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