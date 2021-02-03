KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Birçok Hollywood ünlüsünün sırrı: Kırışıksız yüz ve dekolteleri için...

Birçok Hollywood ünlüsünün sırrı: Kırışıksız yüz ve dekolteleri için...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 03.02.2021 12:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boyun, yüz ve baş kaslarını gevşeterek, yüz ve dekolte masajı gerginliği azaltmak, genel ruh halini iyileştirmek, yorgunluğu yatıştırmak ve baş ağrısını hafifletmek için etkili bir yöntemdir. Cildinizi sıkı ve esnek tutmanıza ve cildinizin yaşlanmasını önlemenize veya geciktirmenize yardımcı olabilir. Peki dekolte ve yüz masajı nasıl yapılır?

Parlak, genç bir cilde sahip biriyle karşılaştığımızda, hemen hangi kozmetik ürününü veya hangi nemlendiriciyi kullandığını düşünürüz. Evet, kullanılan ürünler önemli ancak en önemli şey aslında, yüz masajı.

Çoğu Hollywood ünlüsü, yüz kaslarının daha düzgün ve dengeli çalışması için yüz ve dekolte masajına önem veriyor.

Doğru yüz masajı tekniklerini günlük cilt bakımı rutininize dahil etmek, sadece parlaklığın artmasının değil, daha sıkı, kırışıksız bir yüzün sırrı olabilir. Cildi yoğurmak dolaşımı iyileştirerek, cilde daha fazla kan hücresi, daha fazla oksijen ve ürünlerin daha iyi emilmesini sağlayabilir. Bazı yöntemler aynı zamanda alnındaki çatık çizgileri yumuşatabilir ve stresi ve baş ağrılarını azaltabilir, bu da kaş çatmasını ve ortaya çıkan kırışıklıkları en aza indirebilir.

YÜZ VE DEKOLTE MASAJI NASIL YAPILIYOR?

Omuzları kavrayarak enseye baskılarla; kaşa T hareketleri, elmacık kemiklerini ve gülme kaslarını ve çiğneme kaslarını, cimcikleme harekleri ve tokatlamalar gibi birçok hareketler ile yüz kaslarını çalıştırılır.

Kişi hergün kendine yüz masajı yaparsa; yüzün sarklamalarından ve kırışıklıkların detaylarından kurtulabilir.

Kulaklar çok fazla insanları rahatlattığı için, masajın bitiminde saç diplerine ve belli bölgelere dokunarak baskılar yaptıktan sonra kulaklar ve kulak arkalarından lenf düğümlerinden baskılı bir şekilde boynun iki tarafına gelerek omuzlardan elektrik atılarak masaj bitirilir.

Screenshot_17

YÜZ VE DEKOLTE MASAJININ FAYDALARI

Kan dolaşımını uyararak cildin oksijen kaynağını artırır ve ayrıca cildinizin daha aktif madde ve besinleri emmesine yardımcı olur.
Hem cilt hem de cilt altındaki bağ dokularının metabolizmasını uyarır.
Cildinizin zehirlenme sürecini iyileştirir.
Ölü epitel hücrelerinin temizlenmesine yardımcı olur.
Sebum üretimini ve ortadan kaldırılmasını daha eşit hale getirerek sivilceyi önlemenize yardımcı olur.
Cilt hücrelerinizin yenilenmesine yardımcı olur.
Cildinizi daha sıkı ve daha dayanıklı hale getirir.
Göz çevresindeki koyu halkaları azaltır.

Screenshot_16

CİLT BAKIMINDA YÜZ VE DEKOLTE MASAJININ ROLÜ

Yüz masajı: Vücudunuzun diğer kısımları gibi yüz kaslarınızın da uyarılması ve eğitilmesi gerekir, bu nedenle yüz masajı cildinizin sıkılaşmasında ve direncinde kilit rol oynar. Burun, çene, yanak, alın ve şakağa yapılan masajda nazik ama sıkı hareketler kullanılır.

Boyun masajı: Boyun bölgesine masaj yapılırken, kasların gerginliği ve sertliği - aksi takdirde uygun bir tedavi olmaksızın baş dönmesine ve baş ağrısına neden olabilir - etkili bir şekilde giderilebilir. Boyun masajının bu faydasının yanı sıra lenf dolaşımını uyararak tedavi edilen bölgenin ve çevresinin metabolizmasını arttırır. Boyun, ense ve omuzların üst kısmında uzun, nazik hareketler kullanılır.

Dekolte masajı: Göğsün üst kısmındaki cilt vücudun diğer bölgelerine göre daha incedir, bu nedenle cildinizi esnek tutmak ve yaşlanma belirtilerinin görünümünü geciktirmek istiyorsanız bu bölgeyi nemlendirmek çok önemlidir. Dekolte bölgesine doğru kozmetik ürünlerle masaj yapmak kan dolaşımını, cilt metabolizmasını ve cilt altındaki bağ dokuları uyarır, kırışıklıkların görünümünü geciktirir ve var olanların derinliğini azaltır.

Tüm vücuda şifa veren bacak masajı! Sinir sistemini uyararak...Tüm vücuda şifa veren bacak masajı! Sinir sistemini uyararak...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı
Kusursuz makyajın sırrı ürün değil, fırça! Doğru makyaj fırçasını seçmenin püf noktası ise...Kusursuz makyajın sırrı ürün değil, fırça! Doğru makyaj fırçasını seçmenin püf noktası ise...
Mürekkep lekesini İçin alternatif çözümlerMürekkep lekesini İçin alternatif çözümler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Mutfağınızdaki süper güç! Hem akneyi gideriyor, hem de...

Mutfağınızdaki süper güç! Hem akneyi gideriyor, hem de...

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yumurtlamadan önceki üç gün içinde seks yapılması...

Yumurtlamadan önceki üç gün içinde seks yapılması...

Biliyor musunuz? Kum saati gibiyse...

Biliyor musunuz? Kum saati gibiyse...

Hazineyi gözümüzü bile kırpmadan çöpe atıyormuşuz!

Hazineyi gözümüzü bile kırpmadan çöpe atıyormuşuz!

Diğer Haberler

Akneli cilde makyaj yapmanın püf noktaları! Aknelerde kızarıklık varsa...

Akneli cilde makyaj yapmanın püf noktaları! Aknelerde kızarıklık varsa...

Profesyonel makyaj sanatçısı olmanıza gerek yok! Göz altı kapatıcısı uygulamanın 5 püf noktası

Göz altı kapatıcısı uygulamanın 5 püf noktası

Kusursuz makyajın sırrı ürün değil, fırça! Doğru makyaj fırçasını seçmenin püf noktası ise...

Kusursuz makyajın sırrı ürün değil, fırça! Doğru makyaj fırçasını seçmenin püf noktası ise...

Birçok kişi yanlış yapıyor... Kusursuz fondöten sürmenin ilk adımı buymuş! Test etmek için en iyi yer...

Birçok kişi yanlış yapıyor! En iyi sonucu veren yer...

Para dökmenize gerek yok! Çatlak izlerine karşı en etkili çözüm: Hint yağını iki ay boyunca...

En etkili çözüm: Hint yağı ve...

Cilt lekelerini silgi gibi siliyor! İşte lekeleri ortadan kaldıran ev yapımı BB krem tarifi

Cilt lekelerini silgi gibi siliyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.