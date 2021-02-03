Birçok Hollywood ünlüsünün sırrı: Kırışıksız yüz ve dekolteleri için...

Parlak, genç bir cilde sahip biriyle karşılaştığımızda, hemen hangi kozmetik ürününü veya hangi nemlendiriciyi kullandığını düşünürüz. Evet, kullanılan ürünler önemli ancak en önemli şey aslında, yüz masajı.

Çoğu Hollywood ünlüsü, yüz kaslarının daha düzgün ve dengeli çalışması için yüz ve dekolte masajına önem veriyor.

Doğru yüz masajı tekniklerini günlük cilt bakımı rutininize dahil etmek, sadece parlaklığın artmasının değil, daha sıkı, kırışıksız bir yüzün sırrı olabilir. Cildi yoğurmak dolaşımı iyileştirerek, cilde daha fazla kan hücresi, daha fazla oksijen ve ürünlerin daha iyi emilmesini sağlayabilir. Bazı yöntemler aynı zamanda alnındaki çatık çizgileri yumuşatabilir ve stresi ve baş ağrılarını azaltabilir, bu da kaş çatmasını ve ortaya çıkan kırışıklıkları en aza indirebilir.

YÜZ VE DEKOLTE MASAJI NASIL YAPILIYOR?

Omuzları kavrayarak enseye baskılarla; kaşa T hareketleri, elmacık kemiklerini ve gülme kaslarını ve çiğneme kaslarını, cimcikleme harekleri ve tokatlamalar gibi birçok hareketler ile yüz kaslarını çalıştırılır.