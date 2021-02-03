Birçok Hollywood ünlüsünün sırrı: Kırışıksız yüz ve dekolteleri için...

Parlak, genç bir cilde sahip biriyle karşılaştığımızda, hemen hangi kozmetik ürününü veya hangi nemlendiriciyi kullandığını düşünürüz. Evet, kullanılan ürünler önemli ancak en önemli şey aslında, yüz masajı.
Çoğu Hollywood ünlüsü, yüz kaslarının daha düzgün ve dengeli çalışması için yüz ve dekolte masajına önem veriyor.
Doğru yüz masajı tekniklerini günlük cilt bakımı rutininize dahil etmek, sadece parlaklığın artmasının değil, daha sıkı, kırışıksız bir yüzün sırrı olabilir. Cildi yoğurmak dolaşımı iyileştirerek, cilde daha fazla kan hücresi, daha fazla oksijen ve ürünlerin daha iyi emilmesini sağlayabilir. Bazı yöntemler aynı zamanda alnındaki çatık çizgileri yumuşatabilir ve stresi ve baş ağrılarını azaltabilir, bu da kaş çatmasını ve ortaya çıkan kırışıklıkları en aza indirebilir.
Omuzları kavrayarak enseye baskılarla; kaşa T hareketleri, elmacık kemiklerini ve gülme kaslarını ve çiğneme kaslarını, cimcikleme harekleri ve tokatlamalar gibi birçok hareketler ile yüz kaslarını çalıştırılır.
Kişi hergün kendine yüz masajı yaparsa; yüzün sarklamalarından ve kırışıklıkların detaylarından kurtulabilir.
Kulaklar çok fazla insanları rahatlattığı için, masajın bitiminde saç diplerine ve belli bölgelere dokunarak baskılar yaptıktan sonra kulaklar ve kulak arkalarından lenf düğümlerinden baskılı bir şekilde boynun iki tarafına gelerek omuzlardan elektrik atılarak masaj bitirilir.
Kan dolaşımını uyararak cildin oksijen kaynağını artırır ve ayrıca cildinizin daha aktif madde ve besinleri emmesine yardımcı olur.
Hem cilt hem de cilt altındaki bağ dokularının metabolizmasını uyarır.
Cildinizin zehirlenme sürecini iyileştirir.
Ölü epitel hücrelerinin temizlenmesine yardımcı olur.
Sebum üretimini ve ortadan kaldırılmasını daha eşit hale getirerek sivilceyi önlemenize yardımcı olur.
Cilt hücrelerinizin yenilenmesine yardımcı olur.
Cildinizi daha sıkı ve daha dayanıklı hale getirir.
Göz çevresindeki koyu halkaları azaltır.
Yüz masajı: Vücudunuzun diğer kısımları gibi yüz kaslarınızın da uyarılması ve eğitilmesi gerekir, bu nedenle yüz masajı cildinizin sıkılaşmasında ve direncinde kilit rol oynar. Burun, çene, yanak, alın ve şakağa yapılan masajda nazik ama sıkı hareketler kullanılır.
Boyun masajı: Boyun bölgesine masaj yapılırken, kasların gerginliği ve sertliği - aksi takdirde uygun bir tedavi olmaksızın baş dönmesine ve baş ağrısına neden olabilir - etkili bir şekilde giderilebilir. Boyun masajının bu faydasının yanı sıra lenf dolaşımını uyararak tedavi edilen bölgenin ve çevresinin metabolizmasını arttırır. Boyun, ense ve omuzların üst kısmında uzun, nazik hareketler kullanılır.
Dekolte masajı: Göğsün üst kısmındaki cilt vücudun diğer bölgelerine göre daha incedir, bu nedenle cildinizi esnek tutmak ve yaşlanma belirtilerinin görünümünü geciktirmek istiyorsanız bu bölgeyi nemlendirmek çok önemlidir. Dekolte bölgesine doğru kozmetik ürünlerle masaj yapmak kan dolaşımını, cilt metabolizmasını ve cilt altındaki bağ dokuları uyarır, kırışıklıkların görünümünü geciktirir ve var olanların derinliğini azaltır.
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