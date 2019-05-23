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Büyük balık yakalama hobisi aranan kişi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 11:44 | Son Güncelleme

Büyük balık yakalama hobisi ile İzmir’in neredeyse tüm koylarını gezerek keşif yaptıktan sonra balık tutan kişi, şimdilerde balık av bayilerinin aranan yüzü oldu.Menemen ilçesinde oturan İlker Boskut ve arkadaşı Kıvanç Dirim, büyük balık yakalamak için özellikle Foça ve Aliağa’daki tüm koyları 2000 yılından beri gezerek günün belirli saatlerinde sahte balık ile büyük balıkları kandırarak balık avı yapıyor.

Büyük balık yakalama hobisi aranan kişi yaptı

Büyük balık yakalama hobisi ile İzmir’in neredeyse tüm koylarını gezerek keşif yaptıktan sonra balık tutan kişi, şimdilerde balık av bayilerinin aranan yüzü oldu.
Menemen ilçesinde oturan İlker Boskut ve arkadaşı Kıvanç Dirim, büyük balık yakalamak için özellikle Foça ve Aliağa’daki tüm koyları 2000 yılından beri gezerek günün belirli saatlerinde sahte balık ile büyük balıkları kandırarak balık avı yapıyor. Yakaladıkları balıkların genellikle; levrek, torik, granyoz ve akya olduğu öğrenilirken, tekniği öğrenen balıkçılar av bayilerinin aranan yüzü oldu.
Tornacılık yapan İlker Boskut, sosyal medyada paylaştığı videolar ve fotoğraflar ile hobisini iş fırsatına dönüştürdü. Boskut, tuttuğu büyük balıkların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşınca firmaların dikkatini çekti. Yapılan iş tekliflerini değerlendiren Boskut, "Hobimi iş fırsatına çevirdiğim için mutluyum; yeni işim hem hobim hem de geçim kaynağım oldu" dedi.
Karşıyaka’da bayan kuaförlüğü yapan Kıvanç Dirim de işe gitmeden önce sabahın erken saatlerinde sahil kenarında büyük balık yakalayarak günün bütün stresini attığını ve en büyük zevkinin spin yöntemi ile balık yakalamak olduğunu söyledi.

Büyük balık yakalama hobisi aranan kişi yaptı

Büyük balık yakalama hobisi aranan kişi yaptı

Büyük balık yakalama hobisi aranan kişi yaptı

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