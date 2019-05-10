Büyük beden iç çamaşırları zayıf modeller üzerinde tanıtıldı tepki çekti

ABD Nebraska'dan Kristin Russell, artı büyüklükteki kadınlara hitap ettiklerini söyleyen 'Plus Sized Baby' adlı bir çevrimiçi giyim mağazasında online alışveriş yaparken şaşkına döndü.

Şaşkına çeviren şey ise büyük beden iç çamaşırlarının zayıf modeller üzerinde tanıtılmasıydı.

Kristin yaşadığı durumu şöyle anlatıyor: ''Bir çift iç çamaşırı almak istiyordum. Ancak ürünleri zayıf modellerin tanıttığını gördüm. Sanırım en kötüsü de modellerin çamaşırları eliyle uzatmasıydı Sanki 'işte bu kadar genişsiniz' demek isteniyordu. Kısa süreli bir şoktan sonra Facebook'ta bir yazı yazdım. 40 binden fazla beğeni ve paylaşım aldı. Bir yanlışlık olduğunu düşündüm. Kimsenin bu şekilde reklam vereceğini düşünmedim.

Çamaşırları belki büyük beden bir modelin üzerinde görseydim alışveriş yapabilecektim. Ancak anlayamadığım için yapamadım. Ne kadar büyük beden olursanız olun, iç çamaşırını satın alırken seksi hissetmek istiyorsunuz. Bu durum beni inanılmaz sinirlendirdi.''

Plus Size Baby web sitesi, her bedenden kadınların vücutlarıyla gurur duymaları teşvik ediliyor.

