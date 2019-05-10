KADIN

Büyük beden iç çamaşırları zayıf modeller üzerinde tanıtıldı tepki çekti

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 10.05.2019 08:52 | Son Güncelleme

Büyük beden bir giyim markasının kıyafetlerinin inanılmaz derecede zayıf kadınlara göre modellediğini fark eden kadın, gördüğü fotoğraflar karşısında oldukça sinirlendi. Ona göre daha da kötü olan, modellerin çamaşırları elleriyle uzatmasıydı.

Büyük beden iç çamaşırları zayıf modeller üzerinde tanıtıldı tepki çekti

ABD Nebraska'dan Kristin Russell, artı büyüklükteki kadınlara hitap ettiklerini söyleyen 'Plus Sized Baby' adlı bir çevrimiçi giyim mağazasında online alışveriş yaparken şaşkına döndü.

4

Şaşkına çeviren şey ise büyük beden iç çamaşırlarının zayıf modeller üzerinde tanıtılmasıydı.

3

Kristin yaşadığı durumu şöyle anlatıyor: ''Bir çift iç çamaşırı almak istiyordum. Ancak ürünleri zayıf modellerin tanıttığını gördüm. Sanırım en kötüsü de modellerin çamaşırları eliyle uzatmasıydı Sanki 'işte bu kadar genişsiniz' demek isteniyordu. Kısa süreli bir şoktan sonra Facebook'ta bir yazı yazdım. 40 binden fazla beğeni ve paylaşım aldı. Bir yanlışlık olduğunu düşündüm. Kimsenin bu şekilde reklam vereceğini düşünmedim.

2

Çamaşırları belki büyük beden bir modelin üzerinde görseydim alışveriş yapabilecektim. Ancak anlayamadığım için yapamadım. Ne kadar büyük beden olursanız olun, iç çamaşırını satın alırken seksi hissetmek istiyorsunuz. Bu durum beni inanılmaz sinirlendirdi.''

1

Plus Size Baby web sitesi, her bedenden kadınların vücutlarıyla gurur duymaları teşvik ediliyor.

PARTNERİftardan sonra sakın cinsel ilişkiye girmeyin!İftardan sonra sakın cinsel ilişkiye girmeyin!
Genç yaşlı tüm kadınların korkulu rüyası! Bakın neler zemin hazırlıyor?Genç yaşlı tüm kadınların korkulu rüyası! Bakın neler zemin hazırlıyor?
Bu yanlışlar cildi bozuyor Bu yanlışlar cildi bozuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
büyük beden çamaşır Plus Size Baby

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ortalık karıştı!

Survivor'da ortalık karıştı!

Pelin Akil'den duygusal hamilelik paylaşımı!

Pelin Akil'den duygusal hamilelik paylaşımı!

Düşes yaptı yapacağını! Harcadığı para dudak uçuklatıyor

Düşes yaptı yapacağını! Harcadığı para dudak uçuklatıyor

Şaşkına çeviren son! Bunu beklemiyordu

Şaşkına çeviren son! Bunu beklemiyordu

Sporcuların göğüsleri neden küçüktür?

Sporcuların göğüsleri neden küçüktür?

Burun estetiği sonrası cinsellik nasıl olmalı?

Burun estetiği sonrası cinsellik nasıl olmalı?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İki eltinin tek ortak noktası!

İki eltinin tek ortak noktası!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Artık kulak deldirmek yerine piercing yaptırıyorlar!

Artık kulak deldirmek yerine piercing yaptırıyorlar!

Çatlak izleri kabusu oldu! Yaşadığı acıya aldırmadan bakın nasıl dövme yaptırdı

Çatlak izleri kabusu oldu! Yaşadığı acıya aldırmadan bakın nasıl dövme yaptırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mükemmel görünümlü bir vücut için öneriler

Genç yaşlı tüm kadınların korkulu rüyası! Bakın neler zemin hazırlıyor?

Bu yanlışlar cildi bozuyor

Bu yanlışlar cildi bozuyor

Primark'tan dikkat çeken kampanya! Ön dişi olmayan modelle tanıtım yaptılar

Ön dişi olmayan modelle tanıtım yaptılar

Kimsenin istemediği güzellik trendi yine moda oldu

Yine moda oldu!

Ultrasondan, hindistan cevizi yağına varana dek! İşte ünlülerin güzellik uzmanınından ilginç bakım sırları

Sırları onda saklı! Neler yapıyorlar neler

Moda dünyasının Oscar'ı Met Gala'da şıklık yarışı! Kırmızı halıya damga vuran anlar

Yaptı yapacağını! Islak bir kız gibi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.