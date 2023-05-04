Büyük beden kadın gelinlik giydiği için eleştirildi! "Şişmanlar da mutlu olmayı hak ediyor"

Düğün planlamak ve düğünün kusursuz olmasını sağlamak gelinlere oldukça zorlu anlar yaşatıyor. Özellikle gelinlik seçimi birçok kadın için çocukluktan beri hayalini kurduğu anlar arasında yer alıyor. Sanatçı Jade Bronte, kocası Daniel ile olan düğününde kozmosu canlandıran bir gelinlik tercih etti. Yaşadığı güzel anların Facebook'ta paylaşıldığı bir gönderiye gelen yorumlar Jade'in oldukça şaşırmasına neden oldu.

Bunlar, Jade'in görünüşüyle ilgili yersiz ve incitici ifadelerden tüm vücut pozitifliği hareketine yönelik öfkeye kadar uzanıyordu. Bir yorumcu, sinematik fotoğraflardan "iğrenç" olarak bahsetti ve neşeli çifti savunan bir düzine yoruma rağmen iki katına çıktı. Bu yüzden internetten gelen eleştiriler giderek artmaya başladı. Jade, "Başlangıçta acı verici bir şekilde şaşırdım çünkü şişman bir vücutta özgürce var olmayı seçmek budur " dedi.

BÜYÜK BEDENE UYGUN ELBİSE BULUNMUYOR

Jade, "En başından beri aklımda bir rüya elbise vardı ama büyük beden bir gelin olarak zorlukların olacağının farkındaydım. Hızlı modaya erişimi olmayan birçok vücut tipi var. Butiklerin çoğu, büyük beden elbise yelpazesinde sınırlıdır. Gelinliğim için alışveriş yapmak, sevgiyle geriye dönüp baktığım bir anı olsun istedim" dedi.

Jade, "Başkalarının bedenime saygısızlık etmesinden veya tiksinmesinden bir şey kazanmıyorum" dedi. "Ailemin büyük ve sarsılmaz sevgisini yabancıların görüşleriyle kesinlikle baltalamayacağım" dedi.

BÜYÜK BEDENLİ GELİNLERE ÖRNEK OLMAK İSTEDİ

Jade elbise alışverişi yaparken "gerçek hayatta" büyük beden elbiselerin fotoğraflarını bulmanın ne kadar zor olduğunu öğrenince hüsrana uğradı.

"Bana benzeyen diğer gelinleri sadece elbiseyi almaya teşvik etmek için sayfalarındaki vücut çeşitliliği portföyüne eklemeye devam etmek istedim."

GELİNLERE YAPILAN BASKILARA KARŞI ÇIKTI

Jade, şişman gelinlerin genellikle düğün günleri için kendilerini küçültmeleri için baskı altında kaldıklarını veya imkansız bir çifte standarda maruz kaldıklarını belirtti. "Gelinlerin düğün günlerinde gösterişli ve hoşgörülü olmaya teşvik edildiğini görmek yaygın bir durumdur" diye ekledi.



