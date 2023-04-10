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Büyük beden model en büyük korkusunu yenerek ipli bikinisiyle kıvrımlı vücudunu sergiledi! "Güçlü ve değerlisiniz"

10.04.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden modeller sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarda kendi bedenleri üzerine yaşadıkları sorunları ve bu sorunları nasıl aştıklarını anlatıyorlar. 1.80 boyundaki büyük beden model kendini "şişman ve ateşli" olarak tanımlıyor. En büyük korkusunu yenen Sel, ipli bikinisiyle cesurca vücudunu sergilediğini açıkladı.

Büyük beden model en büyük korkusunu yenerek ipli bikinisiyle kıvrımlı vücudunu sergiledi! "Güçlü ve değerlisiniz"

İngiltere'de yaşayan 1.80 boyundaki büyük beden model Sel, TikTok hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla oldukça dikkat çekiyor. Beden pozitifliğini savunan Sel, kendi gibi büyük beden kadınlara ilham veriyor. Bedeni üzerine gelen kötü yorumları önemsemediğini paylaşan Sel, zamanla vücudunu sevmeyi öğrendiğini ve en büyük korkusu olan ipli bikini giymeyi başardığını belirtiyor.

KİLOSU YÜZÜNDEN ÇİRKİN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORDU

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Sel, yayınladığı bir videoda "şişman" kelimesinin anlamına ilişkin algısının değiştiğini iddia etti. "Şişmanın = çirkin olduğunu düşündüm" dedi.

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Toplumun dayattığı güzellik algıları nedeniyle şişman olmanın çirkin olduğunu düşünen Sel, vücudunu kucaklamayı öğrendikten sonra şişman olduğunda da güzel olunabileceğini öğrendiğini paylaştı.

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Sel, yayınladığı başka bir videoda bikini giydi ve "Vücudunu sevmeye başlamanın zamanı geldi. Bugün bir korkumu yendim ve sahilde ipli bir bikini giydim" dedi.

"ÇOK GÜÇLÜ HİSSETTİRİYOR"

Klibinin ekinde “Vücudunuz için endişelenerek hayatınızın amacını boşa harcamayın."sesi vardı. Sel, mayoyla poz verirken gülümsedi ve kıvrımlı vücudunu sergileyerek "Endişeyi bir kez aştığınızda çok güçlü hissettiriyor. Nihayet hayatımın, kaç kilo olduğumu umursamadığım bir noktasındayım. Hala ateşliyim." dedi.

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GELEN KÖTÜ YORUMLARI UMURSAMIYOR

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Sel, içinde bulunduğu cildi kucaklamayı öğrendiği için insanların ne dediğini umursamadığını da ortaya koydu. "1,80 boyunda, büyük bedenli bir kadınım ve yine de vücudumu seviyorum. Amaç herkes tarafından sevilmek değil, her zaman saygı duyulmaktır."

"SİZİ NE MUTLU EDİYORSA ONU YAPMALISINIZ"

“Boyutunuz ne olursa olsun, kendinizi sevmeli, kendiniz olmalı ve sizi ne mutlu ediyorsa onu yapmalısınız.”

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Diğer kadınlara da tavsiyelerini paylaşarak, "Unutmayın kızlar, boyunuz ne olursa olsun güzelsiniz, güçlüsünüz ve değerlisiniz."

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