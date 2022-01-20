Büyük bir problemin habercisi olabilir! Geceleri uyanıp su içiyorsanız...

Sağlıklı bir beden için günde en az 2.5 litre su tüketmek gerekiyor. Ancak tüketeceğimiz su kadar bu suyu ne zaman içtiğimiz de çok önemli. Yataktan kalkar kalkmaz içmeye başladığımız suyu uyku saatine kadar ki zaman dilimine yaymalıyız. Peki, gece uyandığımızda su içmek doğru bir davranış mı?

GECELERİ SUSAMANIN MANTIKLI BİR AÇIKLAMASI VAR

Gecenin ortasında uyanmak, bir bardak su içmek ve sonra tekrar uykuya dalmak zorunda kalmak can sıkıcı bir durum. Gecenin ortasında susamanın hidrasyon eksikliğiyle ilgili olması bir sürpriz olmaz. Yine de susadığınıza dair birkaç farklı neden olabilir.

YÜKSEK KAFEİN TÜKETİMİ

Muhtemelen gün boyunca sekiz bardak içmişsindir, ama bu bardakların hepsi su mu? Bahse girerim şekerli gazoz, kahve ve çay da sayarsınız. Ama bu içecekler, vücudu yeterince nemlendirmeyen bileşenler. Bunun yanı sıra, kahvenin içindeki kafein daha sık tuvalet yapmanıza neden olur. Banyoya daha sık giderseniz, daha hızlı ve daha fazla nem kaybedersiniz. Peki, gün boyunca çok kahve içer misin? Öyleyse gecenin ortasında susuz kalma ihtimalin daha büyük.

TUZLU VE BAHARATLI YEMEKLER

Geceleri susuzluğunuzu etkileyen, gün boyunca içtiğiniz şey değildir; Ne yediğiniz de çok etkili olabilir. Mesela baharatlı ya da çok tuzlu bir yemek yediniz mi? Sonra vücudunuz gece boyunca bu yemeği yakmakla meşgul olacak, bu da bazı durumlarda mide yanmasına neden olabilir. Gece boyunca daha sık mide ekşimesi varsa bu, gribe yakalandığınızın bir işareti olabilir veya en kötü durumda, bir şeker hastalığı belirtisi olabilir. Mide ekşimesi devam ediyor ve geceleri düzenli olarak susayarak uyanıyorsanız doktora gitmek en doğru hareket olur.

ÇÖZÜMLER

Her gece susuzluk için iyi bir çözüm, gündüz yeteri kadar içmek ve olabildiğince tuzlu yiyeceklerden kaçınmaktır. Birkaç büyük bardak su ya da kafeinsiz çay, gecenizi rahatlamanız için harikalar yaratabilir. Ayrıca yatmadan önce komidin üzerine büyük bir bardak su koyarak kendinizi hazırlayın. Bu, bir bardağı doldurmak için mutfağa gitmek zorunda kalmaz, suyu içtikten sonra daha hızlı bir şekilde uykuya dalabilirsiniz.

