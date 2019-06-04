Büyük Çamlıca Camisi'nde bayram namazı

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bayram günleri, ramazanı eda eden kullarına Rabb'imizin bir ikramıdır. Bugün birbirimize yaklaşma, gönlümüzün ve hanemizin kapılarını açma, mutluluğumuzu paylaşma vaktidir. Bugün bayrama kavuşan bir mümin olmanın umudunu, şükrünü ve sevincini gittiğimiz her yere taşıma zamanıdır." dedi.

Büyük Çamlıca Camisi'nde bayram namazını kıldıran Erbaş, irat ettiği hutbede, bayram sevincinin hürmete ve ikrama en çok layık olan anne-babayla, acı-tatlı günlerin ortağı, can yoldaşı eşle, evlerin tazecik neşesi ve ümidi olan çocuklarla yaşamak gerektiğini söyledi.

Bayramda, aile büyüklerinin, akrabaların, komşuların, arkadaş ve dostların ziyaret edilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Hatırı sorulmamış hiçbir hasta, gönlü alınmamış hiçbir yaşlı bırakmayalım. Yetimlerin, gariplerin ve kimsesizlerin tebessümleriyle bayramımıza bir kat daha anlam katalım." diye konuştu.

Ali Erbaş, bir ramazanı daha yaşamış olmanın şükrünü eda ettiğini anlatarak, şöyle devam etti: