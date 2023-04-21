Büyük dikkat çekiyor! Birçok rivayete konu olmuş... "Çok enteresan bir yapı gibi duruyor"

Tokat'ta, Anadolu'nun ilk kavimlerinden olan Luvi kavmine ait olduğu söylenen, Niksar ilçesine yaklaşık olarak 10 kilometre uzaklıkta Efkerit Vadisi'nde dağın yamacında oyularak yapılan tapınak, halk arasında birçok rivayete konu oluyor.

Yamaçtaki ilginç ilkel yapının, Danişmentli devleti tarafından cephanelik ve Hristiyan din adamları tarafından tapınak olarak kullanıldığı ileri sürülüyor.

Bölge halkı tarafından yapının turizme kazandırılması bekleniyor.

"DAĞIN YAMACINA OYULMUŞ ÇOK ENTERESAN BİR YAPI GİBİ DURUYOR"

Dağ yamacında bulunan yapı hakkında birçok rivayetin bulunduğunu belirten Sedat Öztürk, "Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan Efkerit Vadisi'ndeyiz. Burada Anadolu'nun ilk kavmi olan Luvilere ait olduğu düşünülen bir tapınak var. Dağın yamacına oyulmuş çok enteresan bir yapı gibi duruyor. Bu tapınak hakkında çeşitli rivayetler var, bu rivayetlerden bir tanesi Luvi kavminin Nuh Tufanı'ndan kaçmak ve korunmak amaçlı yaptırdığı söyleniyor. Diğer bir rivayete göreyse Danışmentli hükümdarın burayı silah deposu olarak kullandığı söyleniyor. Başka bir rivayete göreyse Hristiyan din adamlarının burada inzivaya çekildiği iddia ediliyor. Halkın bu bölgeye turizm açısından bakış açısı var. Turizme kazandırılmasını istiyorlar" dedi.

"NUH TUFANI'NDAN KAÇAN BİR KAVMİN ORAYA SIĞINDIĞI SÖYLENİYOR"

Serenli kasabası Beyazıt Mahallesi muhtarı Salih karabacak, vadinin turizm için uygun olduğunu belirterek, "Efkerit Vadisi çok eskiye dayanan, gelmeye ve görmeye değer bir yer. Turizme kazandırılmasını arzu ediyoruz. Vadide bir tapınak var, Nuh Tufanı'ndan kaçan bir kavmin oraya sığındığı söyleniyor. Tapınağın turizme elverişli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

