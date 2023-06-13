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  4. Büyük göğüsleri ve kalçası başına dert açıyordu! Bu yöntemlerle o sıkıntılar tarih oluyor

Büyük göğüsleri ve kalçası başına dert açıyordu! Bu yöntemlerle o sıkıntılar tarih oluyor

13.06.2023 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük göğüs ve büyük kalçalar kadınlara büyük sorunlar yaşatabiliyor. Tiktok'un İspanyol fenomenlerinden biri olan Allana Vasconcelos, büyük göğüsleri ve kalçasıyla oldukça konuşuluyor. Göğüslerini saklamayı çok istemediğini söylese de klasik yöntemler kullanmanın faydalı olduğunu belirtiyor.

Büyük göğüsleri ve kalçası başına dert açıyordu! Bu yöntemlerle o sıkıntılar tarih oluyor

Bedeninize göre ve normalden büyük göğüslere sahip olanların giymesi gerekenler ve yapması gereken detaylar hep merak edilmiştir. Bazı püf noktalarıyla bu sorunları tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.

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Allana Vasconcelos, TikTok'ta göğüsleri ve kalçasıyla fenomen olan isimlerden biri. Dünyanın dört bir yanından takipçisi bulunan Vasconcelos, göğüslerini sergilemekten çekinmiyor.

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Fakat dekoltesini gizlemek istediği zamanlar olduğunu ve bunun için bazı yöntemler kullandığını açıkladı. Vasconcelos, dekoltesini kapatmak istediğinde uyguladığı birkaç yöntemi takipçileriyle paylaştı.

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Doğru kesimi bulmak, enine çizgili kıyafetler yerine boyuna çizgilere yönelmek, kıyafette göğüsten başka bir odak noktası belirlemek, renkli makyaj yapmak gibi yöntemlerle göğüslerini gizleyebiliyor.

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Ünlü fenomen dünyanın dört bir yanından yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.

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En önemli konunun ise dikkat dağıtmak ve özellikle kırmızı ruj olduğunu söyleyen fenomen isim, kıyafet tercihleriyle de epey konuşuluyor.


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