Büyük göğüslerini sığdırdığı bikinisi ağrıya neden olunca bulduğu çözüm herkesi şaşırttı

Göğüs şekilleri ve boyutları kişiden kişiye göre değişiyor. Her göğüs şekline ve boyutuna uygun olan bikini modelleri de değişim gösteriyor. TikTok kullanıcısı Cai Hun büyük göğüslere sahip olan kadınların bikini giyerken yaşadığı boyun ağrılarına değinerek bulduğu çözümü gösterdi.

Cai, boyundan bağlamalı bir bikiniyle güneşlenirken büyük göğüslerinin boynunun ağrımasına neden olduğunu gösterdi.

Cai, bikini modelini değiştirerek daha rahat bir şey giymek yerine boyundan bağlanan ipi alıp doğrudan başının üstüne yerleştirdi. Tatil tüyosunu TikTok'ta paylaşan Cai, ipi orijinal yerine geri koymadan önce bu pozisyonda yaklaşık on dakika kalacağını da sözlerine ekledi.

Klip kısa sürede 1,2 milyondan fazla izlendi ve yüzden fazla kişi yorum yaptı. Bir kişi kendi yaşadığı korkulu anları paylaşarak ''Bir gün benimkiler çok sıkıydı, ip boynumdaki dolaşımı kesti ve bayıldım." dedi. Başka biri ise ''Çok tatlı ama 10 dakika sonra başım kesiliyormuş gibi hissediyorum.'' diyerek bu problemin zorlu anlara sebep olduğunu belirtti.

Bazıları tüyoyu oldukça dahice bulduğunu paylaşırken bazıları başının üstüne yerleştiği ipin kayacağını ve frikiğe sebep olabileceğini söyledi.



