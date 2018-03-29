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Büyük ihmal! Sırt ağrısının gerçek nedeni 14 yıl sonra ortaya çıktı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | 29.03.2018 16:16 | Son Güncelleme

ABD Florida'da 2003 yılında en küçük oğlu Jacob'u dünyaya getiren Amy Bright, o gün bugündür şiddetli sırt ağrısıyla mücadele ediyor. Bugüne kadar birçok testten geçen, ancak her seferinde yanlış teşhis konulan kadının yaşadığı ağrının sebebi ortaya çıkınca pes dedirtti.

Büyük ihmal! Sırt ağrısının gerçek nedeni 14 yıl sonra ortaya çıktı

Kronik sırt ağrısıyla mücadele eden kadının omurgasında doğum için kullanılan epidural iğne unutulduğu ortaya çıktı.

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Sırt ağrılarının dayanılmaz olması nedeniyle hastaneye kaldırılan kadın omurgasında 14 yıl boyunca 3 cm uzunluğunda bir iğneyle yaşamış.

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Epidural iğnenin bıraktığı tahribat nedeniyle yoğun bir sinir hasarı yaşayan, sol bacağını sınırlı kullanan ve felç olma riskiyle karşı karşıya kalan Amy, hastaneye dava açmaya hazırlanıyor.

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Yaşadaığı durumu The Sun gazetesine anlatan Amy, ''Yıllar boyunca birçok doktora gittim. Ve her seferinde ağrı kesiciler, kas gevşetici ilaçlar ve diğer ilaçlar reçete edildi. Bu büyük bir ihmal. Şimdi bir operasyonla iğne çıkartılacak ancak felç olma durumum var. Ama çıkartılmaması durumunda da aynı durumu yaşayabilirim. Geleceğimden çok korkuyorum. Sol bacağım gittikçe zayıflıyor. Bundan sonra belki de hayatım tekerlekli sandaliye üzerinde geçecek. Korkuyorum'' diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Amy Bright epidural iğne

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