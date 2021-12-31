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Büyük ikramiye çekilişi ne kadar? 2022 MPİ büyük ikramiye ne kadar? Bu yıl kaç milyon verilecek?

31.12.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşına sayılı saatler kala şans oyunu severler için heyecan dorukta. Binlerce yılbaşı biletinin satıldığı her yılın sonunda gözler MPİ büyük ikramiye sonuçlarının açıklanacağı saate çevriliyor. Her yıl gerçekleştirilen MPİ büyük ikramiye çekilişini bu yıl Alp Kırşan ve Mutlu Ulusoy sunacak. İşte merak edilenler...

Büyük ikramiye çekilişi ne kadar? 2022 MPİ büyük ikramiye ne kadar? Bu yıl kaç milyon verilecek?

MPİ büyük ikramiyenin kazanan talihlisi birkaç saat içinde belli olacak. Milli Piyango Yılbaşı Özel büyük ikramiye çekilişi bugün (31 Aralık) gerçekleştirilecek. Saat 23.00'da Kanal D ekranlarında başlayan çekiliş Alp Kırşan ve Mutlu Ulusoy’un sunumuyla devam edecek. Şanslı rakamlar belirlendikten sonra bir kişi büyük ikramiyenin sahibi olarak yeni yıla girecek.

Büyük ikramiye çekilişi ne kadar? 2022 MPİ büyük ikramiye ne kadar? Bu yıl kaç milyon verilecek?

2022 MPİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

31 Aralık akşamında milyonlarca şans oyunu sever MPİ büyük ikramiye yayınına kilitlenecek. Büyük ikramiye çekilişi Şans Merkezi'nden canlı yayınlanacak. Her yıl milyonlarca kişinin bilet almasına ve heyecanla sonuçların açıklanmasına neden olan MPİ büyük ikramiye çekilişinde talihli kişiye, şu zamana kadar en yüksek ikramiye olan 120 milyon TL verilecek.

Yeni yılın en talihlisi olmaya aday milyonlarca kişi 31 Aralık saat 16.30’a kadar yılbaşı biletlerini satın alabilir. Yılbaşı Özel çekilişi bilet satışı sona erdiğinde 31 Aralık saat 17.00’de millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak. 20 milyon TL’lik büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise Kanal D ekranlarından 23.00'te canlı yayınlanmaya başlayacak.

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millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak çekilişlerin yayın programı şu şekilde olacak:

17:00 1. bölüm / 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

18:30 2. bölüm / 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar

20:30 3. bölüm / 240 TL-2.000 TL ikramiye kazanan numaralar

23:00 4. bölüm / Amorti ve 120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

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