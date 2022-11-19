Büyük ikramiyeyi satan bayi sahibinin gözü yolda: Talihliyi bekliyoruz! Bu Türkiye'de en büyük ikinci ikramiye

Süper Loto'da haftalardır devreden 187 milyon 594 bin 521 TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu. İkramiye Muğla'nın Fethiye ilçesi Dispanser Caddesi'ndeki Volkan Market'ten oynanan bir bilete isabet etti. 13 Kasım'da yapılan çekilişteki şanslı numaralar 4-9-13-32-33-44 oldu. Büyük ikramiyenin kime çıktığı ise merak konusu oldu.

BAYİMİZE İLK DEFA BU KADAR YÜKSEK BİR RAKAMLA İKRAMİYE ÇIKTI

2 yıldır Milli Piyango Loto Bayiliği yaptığını belirten Hakan Volkan, ikramiye kendi bayisine çıktığı için mutlu olduğunu belirtti. Volkan, "Herkes gibi biz de talihlinin gelmesini bekliyoruz. Bayimize ilk defa bu kadar yüksek bir rakamla ikramiye çıktı. Denizli'den sonra Türkiye'de en büyük ikinci ikramiye ve bizim bayimize çıktığı için mutluyuz. Bizim için güzel bir duygu. Bu sonuçta bir şans oyunu, herkese çıkma ihtimali var. İnsanlar az da olsa şansını denerse birileri bu işten sevinecek. Dilerim aynı duyguları bir daha yaşarız. Fethiye'de 30 bayi var bunların içerisinden bize çıkması ve şanslı olmak güzel bir şey" dedi.

''ÇOK PARA ÇIKTI''

Sürekli şans oyunları oynadığını belirten vatandaşlardan Cengiz Tokatlı, "Talihlinin gelmemesi normal çünkü çok para çıktı. Bu şans ve bende devamlı şansımı deniyorum. Devamlı buradayım ve bu bayiden şans oyunları oynayacağım. Daha çok sayısal ve kazı kazan oynuyorum" diye konuştu.

(DHA)

