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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.11.2018 09:27 | Son Güncelleme

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla TBMM'de tören düzenlendi

Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla TBMM'de tören düzenlendi.

Törene TBMM Başkanvekili Levent Gök, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, TBMM Katip Üyesi ve İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ile Meclis bürokratları ve çalışanlar katıldı.

Gök, Atatürk Anıtı'na kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı.

Törende daha sonra Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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10 Kasım Levent Gök TBMM TBMM tören

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