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Büyük panik! Hastalar bahçeye tahliye edildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 04:37 | Son Güncelleme

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin B Blok bodrum katında tadilat sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken dumanların havalandırma sistemi aracılığıyla üst katlara çıkması nedeniyle bazı hastalar tedbir amaçlı olarak bahçeye indirildi. Yaklaşık 1 saat süren duman tahliyesinin ardından hastaneler odalarına döndü.

Büyük panik! Hastalar bahçeye tahliye edildi!

Edinilen bilgiye göre yangın saat 21.00 sırasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi B Blok bodrum katında çıktı. Yapılan bir tadilat nedeniyle plastik malzemeler alev alınca yoğun bir duman oluştu. Dumanlar havalandırma sistemiyle üst katlara çıktı. Yangın alarm cihazlarının çalması ve personelin zamanında müdahalesiyle yürür durumdaki hastalar tedbir amaçlı bahçeye indirildi. Diğer hastalar ise yan bloklara alındı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla hastaneye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi geldi. İtfaiye ekibi katlara dolan dumanı dev fanlar yardımıyla tahliye etti. Birçok hasta ve yakınlarının bahçeye indiği görüldü. Yaklaşık bir saatte tamamlanan tahliyenin ardından hastalar içeri alındı. Bazı hastaların serumlarıyla, bazılarının elinde yastığıyla dışarı çıktığı görüldü.

"CİDDİ BİR PROBLEMİMİZ YOK"

Açıklamada bulunan Akdeniz Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlar, hastanenin B blokunun bodrum katında yapılan bir tadilat sırasında plastik malzemelerin alevlenmesi nedeniyle oluşan yoğun dumanın havalandırmalar aracılığıyla üst katlara geçtiğini söyledi. Anında yangın söndürme sistemimin devreye girdiğini dile getiren Prof. Dr. Aydınlar, “Arkadaşlarımız müdahale etti. İtfaiye ekiplerine haber verildi. Yürüyebilir hastaları personelimiz bahçeye çıkardı. Hastanemizin, yoğun bakım, ameliyathaneler veya kliniklerinde herhangi bir sorun yok. İtfaiye duman tahliyesini bitirdi. Hastalarımızı içeri almaya başladık. Ciddi bir problemimiz yok.” diye konuştu.

"BİR ANDA ALARMLAR ÇALMAYA BAŞLADI"

Beşinci katta tedavi olan Aysel Güven, “Hastanede duman oldu. Bize aşağı inmemizi boşaltmamızı söylediler. Bizde indik.” dedi. 5. katta plastik cerrahi bölümünde tedavi gören Bekir Yolal, “Yatıyordum, bir anda yangın alarmları çalmaya başladı. Asansör tamirinden olabileceğini söylediler. Yangın merdivenini açtılar aşağı indik. Koridorlarda az duman vardı.” ifadelerine yer verdi. (İHA)

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