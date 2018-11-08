Büyük tepki çekmişti! 'Hayat hırsızı' tutuklandı

Merkez Nilüfer ilçesindeki 4 ayrı iş yerinde, LÖSEV tarafından lösemili çocukların tedavilerinde kullanılmak üzere bağış toplamak için konulan ve herhangi bir güvenlik önlemi alınmayan kumbaralardan 4'ü son 1,5 ay içerisinde çalındı. Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde unlu mamuller satan bir işletmede yaşanan hırsızlık olayı, güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerine giren 2 şüpheliden biri gözcülük yaparken, diğeri ise kumbarayı ceketinin altına saklayarak çaldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şubesi ekipleri, bölgedeki 60 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Şüphelilerden birinin uyuşturucu ve hırsızlık suçundan kaydı bulunan Ş.K. olduğu belirlendi. İşsiz olan Ş.K., Nilüfer ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ş.K., adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan Ş.K. (27), çıkarıldığı mahkemece İş yerinden hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

