İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sizden isteğimiz büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda Cumhurbaşkanımızla dimdik, omuz omuza yürümenizdir." dedi.

Trabzon Dernekler Federasyonu tarafından Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen "Büyük Trabzonlular Buluşması"nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin tarihinde görmediği uluslararası ekonomik operasyonlara maruz kaldığını dile getirdi.

Albayrak, şunları kaydetti:

"Özellikle seçime gittiğimiz bir süreçte birilerinin 'Dolar 8 lira olacak, 15 lira olacak' diye söylediklerine şahit olduk mu? Telefonlarınıza bakın dolar kaç lira olmuş? İnşallah daha iyi olacak. Sizden isteğimiz büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda Cumhurbaşkanımızla dimdik, omuz omuza yürümenizdir."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da "Trabzonlular olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durduğunuzu cümle aleme ilan ediyorsunuz. Türkiye'nin birliğine sahip çıkıyorsunuz. Sizin duruşunuz sayesinde kurulan tüm tuzakları yerle bir ettik." ifadelerini kullandı.