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"Büyük Tufan ve Nuh'un Gemisi Müzesi" kurulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 17:31 | Son Güncelleme

Ağrı Valisi Süleyman Elban: - "Nuh'un Gemisi, Ağrı Dağı'nda herkes bunu kabul ediyor. Ancak insanlar kente geldiğinde onlara bir şey gösteremiyoruz. Biz 'Bunu somutlaştırıp müze yapalım' dedik, Büyük Tufan ve Nuh'un Gemisi Müzesi yapmaya karar verdik"

Ağrı Valisi Süleyman Elban, "Nuh'un Gemisi, Ağrı Dağı'nda herkes bunu kabul ediyor. Ancak insanlar kente geldiğinde onlara bir şey gösteremiyoruz. Biz 'bunu somutlaştırıp müze yapalım' dedik, Büyük Tufan ve Nuh'un Gemisi Müzesi yapmaya karar verdik." dedi.

Valilik Toplantı Salonu'nda kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelen Elban, hayata geçirecekleri müze projesini tanıttı.

Kent için önemli olan bir turizm potansiyelinden yararlanılamadığını ifade eden Elban, şöyle konuştu:

"Bu şehir Nuh'un şehridir. Nuh'un Gemisi, Nuh Tufanı ve Ağrı Dağı gibi önemli turizm potansiyellerinden yararlanamıyoruz. Nuh'un Gemisi, Ağrı Dağı'nda herkes bunu kabul ediyor. Ancak insanlar kente geldiğinde onlara bir şey gösteremiyoruz. Biz 'Bunu somutlaştırıp müze yapalım' dedik, Büyük Tufan ve Nuh'un Gemisi Müzesi yapmaya karar verdik. Fakat bu müzeden hakkıyla yararlanabilmek için bu müzeyi Doğubayazıt yerine Ağrı'ya yapıyoruz."

- Müze, kent merkezine kurulacak

Elban, müzenin kente her açıdan büyük katkı sağlayacağını belirterek, şehre gelen turistlerin aynı zamanda Doğubayazıt ilçesini de gezebileceğini dile getirdi.

Müzenin kent merkezinde bulunmasının daha uygun olacağını aktaran Elban, şunları kaydetti:

"Biz bu müzeyi eğer Doğubayazıt'a yaparsak, bu müzeyle ilgili gelen turistlerden ne Ağrı yararlanır ne de Doğubayazıt. Turistler Van'a iner, sonra Doğubayazıt'a geçer ve Ağrı Dağı'nı uzaktan görür, İshak Paşa Sarayı ve müzeyi gezer. Nuh'un Gemisi ve Büyük Tufan Müzesi'ni gezer Kars'a geçer. Bu durumda ne Ağrı merkez ne de Doğubayazıt yararlanabilecek. Dolayısıyla biz dedik ki, bu müzeyi biz Ağrı merkeze yapalım. Bu müzeyi Ağrı'ya yapınca mutlak surette bu insanlar Ağrı merkeze gelecek. Ağrı merkeze geldiği zamanda büyük bir çoğunluğunun mutlaka bir uçuşu Ağrı Havaalanı'ndan olacak."

Müzeyi yapmak için uluslararası ödülleri olan bir mimarlık firmasıyla çalıştıklarına değinen Elban, şöyle devam etti:

"Bir yıl üzerinde çalışmamızın nedeni de bu projeyi hazırlarken herhangi bir müze olsun istemedik. İnsanlar bizim müzenin dışını görmeye gelsinler, mimariyi merak etsinler. Müzenin içinde sergilediğimiz şeyler kadar mimarisini de merak edip gelsinler istedik. Mimarlık firması da bizden bir izin istedi. Bizim bu projeyle uluslararası yarışmalara girmeyi düşünüyorlar. Yani firma, uluslararası yarışmalarda Nuh'un Gemisi ve Büyük Tufan Müzesi'ni proje yarışmalarında kullanmak istiyor biz de kullanın dedik."

Elban, müzenin yapımına ilkbaharda başlamayı planladıklarını ifade ederek, bir yıl içinde bitirmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Elban, gazetecilere müzenin tanıtım videosunu izletti.

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