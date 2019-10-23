"Büyük Tufan ve Nuh'un Gemisi Müzesi" kurulacak

Ağrı Valisi Süleyman Elban, "Nuh'un Gemisi, Ağrı Dağı'nda herkes bunu kabul ediyor. Ancak insanlar kente geldiğinde onlara bir şey gösteremiyoruz. Biz 'bunu somutlaştırıp müze yapalım' dedik, Büyük Tufan ve Nuh'un Gemisi Müzesi yapmaya karar verdik." dedi.

Valilik Toplantı Salonu'nda kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelen Elban, hayata geçirecekleri müze projesini tanıttı.

Kent için önemli olan bir turizm potansiyelinden yararlanılamadığını ifade eden Elban, şöyle konuştu:

"Bu şehir Nuh'un şehridir. Nuh'un Gemisi, Nuh Tufanı ve Ağrı Dağı gibi önemli turizm potansiyellerinden yararlanamıyoruz. Nuh'un Gemisi, Ağrı Dağı'nda herkes bunu kabul ediyor. Ancak insanlar kente geldiğinde onlara bir şey gösteremiyoruz. Biz 'Bunu somutlaştırıp müze yapalım' dedik, Büyük Tufan ve Nuh'un Gemisi Müzesi yapmaya karar verdik. Fakat bu müzeden hakkıyla yararlanabilmek için bu müzeyi Doğubayazıt yerine Ağrı'ya yapıyoruz."

- Müze, kent merkezine kurulacak

Elban, müzenin kente her açıdan büyük katkı sağlayacağını belirterek, şehre gelen turistlerin aynı zamanda Doğubayazıt ilçesini de gezebileceğini dile getirdi.