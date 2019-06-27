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Büyük Türk şairi Mahtumkulu Firakı'nın heykeline çelenk bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 14:03 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam: - "Mahtumkulu, Tükmen birliğinin sembolü olmasının ötesinde Türk ve İslam coğrafyasının ortak sesidir"

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Türkmenistan'da her yıl 27 Haziran'ın Mahtumkulu Firakı Şiir Bayramı olarak kutlanması münasebetiyle Ankara'da ünlü Türkmen şairi Mahtumkulu Firakı'nın heykeline çelenk koyma programı düzenledi.

İstiklal Marşı'nın ve Türkmenistan milli marşının okunmasının ardından başlayan programda, Türkmenistan Parkı'ndaki Mahtumkulu Firakı'nın heykeline çelenk bırakıldı.

Programda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev birer konuşma yaptı.

Mahtumkulu Firakı'nın bir dörtlüğüyle konuşmasına başlayan Topçu, "Allah inşallah ata yurdumuz Türkmenistan'a kıyamete kadar hür ve bağımsız olarak nice bayramlar kutlamayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Topçu, büyük şairin sadece Türkmenistan'ın değil bütün Türk dünyasının şairi olduğunu belirterek Mahtumkulu'nun eserlerinin önemine değindi.

Kütür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam da Türkmenlerin büyük şairi ve Türk dünyasının atası Mahtumkulu Firakı'nın 18. yüzyıldan bugüne ışık tutan bilge bir şahsiyet olduğunu belirterek "Mahtumkulu, Türkmen birliğinin sembolü olmasının ötesinde Türk ve İslam coğrafyasının ortak sesidir." dedi.

Çam, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki iş birliğinin Orta Asya'nın kalkınmasına, gelişmesine ve tüm Türk dünyasının refahına katkı sunacağını vurgulayarak "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov önderliklerinde iki kardeş ülke olarak ilişkilerimizi bugünkünden çok daha ileriye taşıyabileceğimize olan samimi inancımızı huzurlarınızda paylaşmak istiyorum." diye konuştu.

- Mahtumkulu Firakı Şiir Bayramı

Büyükelçi Amanlıyev de Türkmenistan’da milli kültür ve sanata büyük önem verildiğini belirtti.

Türkmenistan’ın son dönemde ekonomi ve manevi alanlarda büyük başarılar elde ettiğini vurgulayan Amanlıyev, "Milli kültürümüzü, müzik değerlerimizi, muhteşem sanat eserlerini dünya haklarına tanıtmak amacıyla yurt dışında Türkmenistan kültür günleri olarak sürekli faaliyetler düzenlenmektedir. Bu bağlamda Türkmenistan kültür günlerinin Sivas ve Erzurum olmak üzere Türkiye şehirlerinde de yapılacağını bilgilerinize sunmak istiyorum.” diye konuştu.

Amanlıyev, Mahtumkulu Firakı’nın bütün eserlerinin halkın milli duygularının şairane beyanı olduğunu belirterek "Onun adı ve şiirleri bizim için mukaddeslik kazanmıştır.” ifadelerini kullandı.

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Çelenk Türkmen şairi Mahtumkulu Firakı Türkmenistan

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