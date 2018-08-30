Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Pakistan'da verilen resepsiyonla kutlandı.
Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği tarafından verilen resepsiyona, Pakistan İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari, Dışişleri Bakan Müsteşarı Tehmina Cancua ile çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve yerli ve yabancı asker katıldı.
Resepsiyonda konuşan Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.
Konuşmasında Zafer Bayramının sadece Türk askerlerinin anıldığı bir gün değil bu dönemde Türklerle dayanışma içinde olan alt kıta Müslümanlarının da anılması gereken bir gün olduğunu aktaran Yurdakul, "Pakistanlıların kazançlarını ve birikimlerini Türklere bağışlamasıyla iki ülke arasında oluşan bağ bugün yakın ilişkilerimizde, uluslararası konulara yaklaşımımızda, ticarette, yatırımda, kalkınmada ve savunma sanayisinde görülebilir." diye konuştu.
Bakan Mazari de modern tarihte Türk milletinin emperyal ve kolonyal güçlerle her zaman mücadele içinde olduğunu, 30 Ağustos'ta Atatürk'ün bu güçlere karşı zafer kazandığını söyledi.
Bu zaferin tüm dünya için bir örnek olduğunu kaydeden Mazari, "Eğer bir davaya kendimizi adarsak zafer de kazanırız, milli kimliğimizi de oluştururuz. Türk halkının yaşadıkları zorlukları aşmak için verdikleri mücadeleyi takdirle hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Alt kıta Müslümanlarının Türk halkıyla özel bir bağı olduğunu belirten Mazari, "Türkiye'nin 30 Ağustos 1922'de başlayan yürüyüşünü selamlıyoruz. Pakistan her zaman uluslararası alanda ve demokratik alanda Türkiye'nin yanında olmaya devam edecektir." dedi.
Türkiye'nin son dönemde ABD ile yaşadığı krize de değinen Mazari, "Pakistan her zaman olduğu gibi yine Türkiye'nin yanındadır. Emperyal güçlerin oynadığı bu oyundan Türkiye yine başarıyla çıkacaktır. Ülkelerimiz terörle savaşan iki ülke. Ülkelerimiz bu savaştan da başarıyla çıkacaktır. Çünkü halkımız bu mücadelenin ve silahlı kuvvetlerimizin yanındadır." ifadelerini kullandı.
İki ülkenin halklarının da ilişkilerinin çok güçlü olduğunu kaydeden Mazari, Pakistanlıların Türkiye'ye gittiklerinde gördükleri misafirperverliği başka hiçbir ülkede göremediklerini de sözlerine ekledi.
Konuşmaların sonunda davetlilere Türk yemekleri ikram edildi.
Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü
1 ay sonra düğünü vardı! Yeşim Öğretmen'in acı sonu
Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde açıkladı: Geriye dönüş mümkün değil
Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat
ABD'de skandal! Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın eski eşini kaçıran iki Türk yakalandı
Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandı
Dünyanın en sağlam telefonu açıklandı!
Doktorlar uyardı! İYİ Parti'den istifa etti
Dinini değiştirip Müslüman olan Alman kadın gözyaşlarına boğuldu
Zeytinyağı Viagra'dan daha etkili
Okuyucu Yorumları 0 yorum