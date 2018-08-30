Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor

Bakan Mazari de modern tarihte Türk milletinin emperyal ve kolonyal güçlerle her zaman mücadele içinde olduğunu, 30 Ağustos'ta Atatürk'ün bu güçlere karşı zafer kazandığını söyledi.

Konuşmasında Zafer Bayramının sadece Türk askerlerinin anıldığı bir gün değil bu dönemde Türklerle dayanışma içinde olan alt kıta Müslümanlarının da anılması gereken bir gün olduğunu aktaran Yurdakul, "Pakistanlıların kazançlarını ve birikimlerini Türklere bağışlamasıyla iki ülke arasında oluşan bağ bugün yakın ilişkilerimizde, uluslararası konulara yaklaşımımızda, ticarette, yatırımda, kalkınmada ve savunma sanayisinde görülebilir." diye konuştu.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği tarafından verilen resepsiyona, Pakistan İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari, Dışişleri Bakan Müsteşarı Tehmina Cancua ile çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve yerli ve yabancı asker katıldı.

Bu zaferin tüm dünya için bir örnek olduğunu kaydeden Mazari, "Eğer bir davaya kendimizi adarsak zafer de kazanırız, milli kimliğimizi de oluştururuz. Türk halkının yaşadıkları zorlukları aşmak için verdikleri mücadeleyi takdirle hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Alt kıta Müslümanlarının Türk halkıyla özel bir bağı olduğunu belirten Mazari, "Türkiye'nin 30 Ağustos 1922'de başlayan yürüyüşünü selamlıyoruz. Pakistan her zaman uluslararası alanda ve demokratik alanda Türkiye'nin yanında olmaya devam edecektir." dedi.

Türkiye'nin son dönemde ABD ile yaşadığı krize de değinen Mazari, "Pakistan her zaman olduğu gibi yine Türkiye'nin yanındadır. Emperyal güçlerin oynadığı bu oyundan Türkiye yine başarıyla çıkacaktır. Ülkelerimiz terörle savaşan iki ülke. Ülkelerimiz bu savaştan da başarıyla çıkacaktır. Çünkü halkımız bu mücadelenin ve silahlı kuvvetlerimizin yanındadır." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin halklarının da ilişkilerinin çok güçlü olduğunu kaydeden Mazari, Pakistanlıların Türkiye'ye gittiklerinde gördükleri misafirperverliği başka hiçbir ülkede göremediklerini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların sonunda davetlilere Türk yemekleri ikram edildi.

