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Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2019 11:26 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: - "30 Ağustos Zaferi, bir milletin birlikte hareket ettiğinde kendi iradesinin hiçbir güç tarafından zapturapt altına alınamayacağının tüm dünyaya en büyük ispatıdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "30 Ağustos Zaferi, bir milletin birlikte hareket ettiğinde kendi iradesinin hiçbir güç tarafından zapturapt altına alınamayacağının tüm dünyaya en büyük ispatıdır." ifadesini kullandı.

Usta, yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir yeri olan Büyük Taarruzun, Anadolu topraklarında millet bilincini oluşturan çıkış noktalarının başında geldiğini belirtti.

Beraberlik olgusuyla hareket ederek toplumsal çeşitliliğini Türkiye paydasında birleştiren Türk milletinin, benliğinden çıkan bir imanla tüm imkansızlıklara rağmen büyük bir insanlık mücadelesi verdiğini hatırlatan Usta, "30 Ağustos Zaferi, bir milletin birlikte hareket ettiğinde kendi iradesinin hiçbir güç tarafından zapturapt altına alınamayacağının tüm dünyaya en büyük ispatıdır. 30 Ağustos Zaferi, Malazgirt’le başlayan bin yıllık kararlı mücadelemizin yeni bir şahlanışa dönüşmesinin adıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, Osmanlı'yı "hasta adam" ilan edip, bayrağı indirmeye, ezanımızı dindirmeye çabalayanların heveslerinin kursağında kaldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Anadolu topraklarının tapusunu ebediyen mühürleyen ecdadımızın bizlere miras bıraktığı emanete, 15 Temmuz gecesi de aynı ruhla sahip çıkarak dünyaya bir kez daha demokrasi dersi verdik. Milletimizi, değerlerinden, tarihinden ve medeniyetinden koparmaya çalışanların senaryolarını boşa çıkardık. Bugün ümitvarız. Çünkü vatan toprağını hainlere bırakmayan milletimizin yüzde 52 oyla teveccühünü kazanmış bir liderimiz var. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün güçlü ve sözü geçen bir ülke olan Türkiye, büyümeye, gelişmeye ve dünya mazlumlarının ümidi olmaya devam ediyor. Yol gösterici olan tüm zaferlerle Türkiye daha da ileriye taşınacak. Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlar, bizlere böylesi bir zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

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30 Ağustos Zaferi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta Büyük Taarruz

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