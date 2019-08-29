Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "30 Ağustos Zaferi, bir milletin birlikte hareket ettiğinde kendi iradesinin hiçbir güç tarafından zapturapt altına alınamayacağının tüm dünyaya en büyük ispatıdır." ifadesini kullandı.

Usta, yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir yeri olan Büyük Taarruzun, Anadolu topraklarında millet bilincini oluşturan çıkış noktalarının başında geldiğini belirtti.

Beraberlik olgusuyla hareket ederek toplumsal çeşitliliğini Türkiye paydasında birleştiren Türk milletinin, benliğinden çıkan bir imanla tüm imkansızlıklara rağmen büyük bir insanlık mücadelesi verdiğini hatırlatan Usta, "30 Ağustos Zaferi, bir milletin birlikte hareket ettiğinde kendi iradesinin hiçbir güç tarafından zapturapt altına alınamayacağının tüm dünyaya en büyük ispatıdır. 30 Ağustos Zaferi, Malazgirt’le başlayan bin yıllık kararlı mücadelemizin yeni bir şahlanışa dönüşmesinin adıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, Osmanlı'yı "hasta adam" ilan edip, bayrağı indirmeye, ezanımızı dindirmeye çabalayanların heveslerinin kursağında kaldığını vurgulayarak, şunları kaydetti: