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Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 18:45 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğinde resepsiyon verildi

KUALA LUMPUR (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği tarafından verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Dr. Merve Safa Kavakçı ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Kuala Lumpur Askeri Ataşesi Albay Özer Çalışkan, Malezya Kraliyet Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Datuk Mohd Reza Bin Mohd Sani, Malezya Sahil Güvenlik Komutanı Oramiral Mohd Zubil Bin Md Som ile birlikte Malezya Silahlı Kuvvetlerinden çok sayıda general, amiral ve davetliler katıldı.

Askeri Ataşe Çalışkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajını okudu ve konuşma yaptı.

Büyük Taarruz'dan ve Atatürk'ün komutanlık özelliklerinden bahseden Çalışkan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, bu mücadeleye giren on binlerce askerimizin ve halkımızın verdiği insan üstü mücadeleyle zaferle çıktık." dedi.

Türkiye'nin, Malezya'da düzenlenen LİMA 2019 Savunma Fuarında kayda değer bir varlık gösterdiğini vurgulayan Çalışkan, 730 metrekarelik bir alana yayılan en büyük pavilyonda ürünlerini sergileyen Türk savunma sanayisinin önde gelen firmalarının, üst düzey Malay yetkililer tarafından ziyaret edildiğini hatırlattı.

Çalışkan, iki ülke arasında imzalanan iyi niyet anlaşmalarına dikkati çekerek, Türkiye'nin 2020 Asya Savunma Hizmetleri Fuarı'nda da güçlü bir şekilde varlık göstereceğini dile getirdi.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in Türkiye ziyaretinin Türk-Malezya savunma ilişkileri için "zirve" olduğunu belirten Askeri Ataşe Çalışkan, ziyaretle iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki stratejik ortaklığın, hükümetler arası destek kazanmasının önünün açıldığını vurguladı.

Çalışkan, şöyle devam etti:

"Benzeri görülmemiş bir şekilde, dokuz aylık bir süre içerisinde Malezya'dan Türkiye'ye iki üst düzey delegasyon geldi. 16-20 Aralık 2018 tarihleri arasında Malezya Savunma Bakanı Mohamad Sabu'nun başkanlığında, Malezya Genelkurmay Başkanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı'nın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerden oluşan bir heyet, Türk savunma sanayisi alanındaki gelişmeleri yerinde görmek ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Türkiye'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan delegasyonu makamında kabul etti."

Törende ayrıca, Büyükelçi Kavakçı, resepsiyonun Onur Konuğu Malezya Kraliyet Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Datuk Mohd Reza Bin Mohd Sani'ye hediye takdiminde bulundu.

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