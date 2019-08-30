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Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 22:03 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde resepsiyon verildi

WASHINGTON (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği tarafından verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve Washington Silahlı Kuvvetler Ataşesi Hava Pilot Tuğgeneral Kadircan Kottaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Türk vatandaşları ve elçilik görevlilerinin yanı sıra bu ülkede görev yapan diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Resepsiyon, vatanı uğruna hayatlarını feda eden şehit ve gaziler için saygı duruşuyla başladı ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçi Kılıç, konukları selamladıktan sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını davetlilere Türkçe ve İngilizce okudu.

Daha sonra kısa bir konuşma yapan Kılıç, "Bu gururlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak resepsiyonumuza katıldığınız için teşekkür ediyorum." dedi.

Resepsiyona katılan ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale ve Maryland Eyalet Bakanı John Wobensmith de günün önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak ABD-Türkiye ilişkilerinin önemine vurgu yaptı.

Programın ardından resepsiyona katılan konuklara Türk yemekleri ikram edildi.

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Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümüBüyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
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30 Ağustos Zafer Bayramı ABD Büyükelçi Serdar Kılıç Türkiye Washington

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