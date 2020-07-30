HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Büyükada’da ilk! Elektrikli araç seferleri başladı

Büyükada’da ilk! Elektrikli araç seferleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2020 15:39 | Son Güncelleme

Büyükada’da test sürüşleri tamamlanan 4 ve 14 kişilik kapasiteye sahip iki farklı model olan elektrikli araçlar, vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Seferlerine başlayan elektrikli araçlar havadan görüntülendi.

Büyükada’da atlı faytonların kaldırılmasıyla birlikte faaliyete geçirilen elektrikli araçların test sürüşleri tamamlandı. 14 kişilik ve 4 kişilik kapasiteye sahip iki farklı model halinde hizmet verecek olan elektrikli araçlar bugün resmi olarak seferlerine başladı. Elektrikli araçların yolcu taşıyacağı güzergaha ise şeritler çizilerek dubalar yerleştirilmişti. Dubalar kaldırılarak yerine hız kesici kasisler yerleştirildi. Ayrıca yol boyunca şeritler içindeki yolu elektrikli araç ve bisikletlilerin kullanabileceğini belirten tabelalar konuldu. Yan taraflarında koruma korkulukları bulunan araçlarda yolcular ada manzarasını izleyerek yolculuk yapabilme fırsatı bulacak. 40 elektrikli araç, Büyükada’da hizmet vermeye başlarken, diğer adalarda ise araçların ilerleyen süreçlerde faaliyete başlayacağı öğrenildi.

'DENEME SÜRECİ OLARAK GÖRÜLMELİ'

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, "Aslında mükemmel yürümüş bir süreç değil. Çünkü bu süreç belirli koşulların zorlamasıyla oluşmuş bir süreç. Ulaşım araçları faytonlardı fakat bir hastalık sürecinden sonra yeni bir safhaya geçmek durumunda kaldık. Adalar yaya öncelikli bir alan. Adalarımıza gelmiş olan ulaşım araçlarımızı resmen başlatmış oluyoruz. Daha çok deneme süreci gibi görülmesi gerekiyor. Eksikleri ve hataları bu süreçte göreceğiz. Taksiler de bayramdan sonra harekete geçecek. 40 araçla başlıyoruz" dedi.

'DÖRT GÖZLE BEKLİYORDUK'

Büyükada’da elektrikli araçların seferleri başladı

Büyükada’da elektrikli araçların seferleri başladı

Büyükada’da elektrikli araçların seferleri başladı

Büyükada’da elektrikli araçların seferleri başladı

Büyükada’da elektrikli araçların seferleri başladı

Büyükada’da elektrikli araçların seferleri başladı

Büyükada’da elektrikli araçların seferleri başladı

Büyükada’da elektrikli araçların seferleri başladı

Büyükada’da elektrikli araçların seferleri başladı

Büyükada’da elektrikli araçların seferleri başladı

Büyükada’da elektrikli araçların seferleri başladı

Büyükada’da elektrikli araçların seferleri başladı

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüste beklenen aşı müjdesi Ankara'dan geldi! İnsanlarda denenmeye başlanacak

Koronavirüste beklenen aşı müjdesi Ankara'dan geldi! İnsanlarda denenmeye başlanacak

Kurban Bayramı öncesi Türkiye genelinde eş zamanlı dev uygulama

Kurban Bayramı öncesi Türkiye genelinde eş zamanlı dev uygulama

Sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı!

Sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı!

Fenerbahçe bombayı patlattı

Fenerbahçe bombayı patlattı

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez gözaltına alındı

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez gözaltına alındı

İlhan Kesici cumhurbaşkanı adayı mı olacak?

İlhan Kesici cumhurbaşkanı adayı mı olacak?

İlginizi Çekebilir

Sözünü tuttu! YKS birincisi öğrencisine bakın ne hediye etti

Sözünü tuttu! YKS birincisi öğrencisine bakın ne hediye etti

Tanıkken borçlu oldu! Tüm mal varlığına haciz konuldu

Tanıkken borçlu oldu! Tüm mal varlığına haciz konuldu

Şehri karıştıran yasak aşk iddiası

Şehri karıştıran yasak aşk iddiası

Türkiye rekoru kırdı, verilen ödül şaşırttı!

Türkiye rekoru kırdı, verilen ödül şaşırttı!

Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi?

Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi?

Diğer Haberler
Hatay'da maske takmak zorunlu oldu!

Bayram öncesi zorunlu oldu!

İstanbul'da vahşet! 'Daha öldüreceğim iki kişi var'

İstanbul'da vahşet! 'Daha öldüreceğim iki kişi var'

Emniyet'ten Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama

Emniyet'ten 'Ekrem Dönmez' açıklaması

Bayramı kana bulayacaklardı! 9 DEAŞ'lı terörist Diyarbakır'da yakalandı

Bayramı kana bulayacaklardı! Yakalandılar

Bursa'daki tecavüz iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Cumhuriyet Başsavcılığı'dan Açıklama geldi

Bursa'daki tecavüz iddiasıyla ilgili yeni gelişme

Uzunköprü'de bayram öncesi büyük panik! Taksicinin testi pozitif çıktı

Bir ilçede bayram öncesi büyük panik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.