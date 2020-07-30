Büyükada’da ilk! Elektrikli araç seferleri başladı

Büyükada’da atlı faytonların kaldırılmasıyla birlikte faaliyete geçirilen elektrikli araçların test sürüşleri tamamlandı. 14 kişilik ve 4 kişilik kapasiteye sahip iki farklı model halinde hizmet verecek olan elektrikli araçlar bugün resmi olarak seferlerine başladı. Elektrikli araçların yolcu taşıyacağı güzergaha ise şeritler çizilerek dubalar yerleştirilmişti. Dubalar kaldırılarak yerine hız kesici kasisler yerleştirildi. Ayrıca yol boyunca şeritler içindeki yolu elektrikli araç ve bisikletlilerin kullanabileceğini belirten tabelalar konuldu. Yan taraflarında koruma korkulukları bulunan araçlarda yolcular ada manzarasını izleyerek yolculuk yapabilme fırsatı bulacak. 40 elektrikli araç, Büyükada’da hizmet vermeye başlarken, diğer adalarda ise araçların ilerleyen süreçlerde faaliyete başlayacağı öğrenildi.

'DENEME SÜRECİ OLARAK GÖRÜLMELİ'

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, "Aslında mükemmel yürümüş bir süreç değil. Çünkü bu süreç belirli koşulların zorlamasıyla oluşmuş bir süreç. Ulaşım araçları faytonlardı fakat bir hastalık sürecinden sonra yeni bir safhaya geçmek durumunda kaldık. Adalar yaya öncelikli bir alan. Adalarımıza gelmiş olan ulaşım araçlarımızı resmen başlatmış oluyoruz. Daha çok deneme süreci gibi görülmesi gerekiyor. Eksikleri ve hataları bu süreçte göreceğiz. Taksiler de bayramdan sonra harekete geçecek. 40 araçla başlıyoruz" dedi.