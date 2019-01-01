HABER

Büyükada'da korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 14:56 | Son Güncelleme

Büyükada'da ahırların olduğu bölgede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Dumanlardan göz gözü görmüyor. Ahırlarda bulunan 7 atın da telef olduğu öğrenildi.

Büyükada'da yangın

Dilburnu Tabiat Parkı yakınındaki ahırların bulunduğu alanda yangın çıktı.
Ormanlık alana da sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine Büyükada itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Ayrıca, Büyükada'ya Maltepe'den de itfaiye ekipleri ve deniz ambulansı yönlendirildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yükselen dumanlar Maltepe Sahili'nden görülüyor.
Yangının ahırların bulunduğu alanda çıktığı daha sonra da ormana sıçradığı, ahırlarda bulunan 7 atın da telef olduğu öğrenildi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
büyükada büyükada yangın

En Çok Okunan Haberler

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

O Ses Türkiye'de Nefes krizi! Görüntüleri sildirdi

O Ses Türkiye'de Nefes krizi! Görüntüleri sildirdi

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyükada'da at ahırında yangın!

Büyükada'da ahırların olduğu bölgede yangın!

Doğu Anadolu'da 904 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Doğu Anadolu'da 904 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Süleyman Şah Türbesi'nde

Hulusi Akar ve komuta kademesi Süleyman Şah Türbesi'nde!

Yeni yıla vatan görevinde giren Mehmetçik'ten mesaj var: Gözünüz arkada kalmasın

Yeni yıla vatan görevinde giren Mehmetçik'ten mesaj var: Gözünüz arkada kalmasın

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

TEM'de feci kaza! Metrelerce aşağı uçtu: 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı

TEM'de feci kaza! Metrelerce aşağı uçtu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.