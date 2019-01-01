Büyükada'da korkutan yangın

Dumanlardan göz gözü görmüyor. Ahırlarda bulunan 7 atın da telef olduğu öğrenildi.
Büyükada'da yangın
Dilburnu Tabiat Parkı yakınındaki ahırların bulunduğu alanda yangın çıktı.
Ormanlık alana da sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine Büyükada itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Ayrıca, Büyükada'ya Maltepe'den de itfaiye ekipleri ve deniz ambulansı yönlendirildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yükselen dumanlar Maltepe Sahili'nden görülüyor.
Yangının ahırların bulunduğu alanda çıktığı daha sonra da ormana sıçradığı, ahırlarda bulunan 7 atın da telef olduğu öğrenildi.
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