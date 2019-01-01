Büyükada'da korkutan yangın

Dumanlardan göz gözü görmüyor. Ahırlarda bulunan 7 atın da telef olduğu öğrenildi.

Ormanlık alana da sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine Büyükada itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayrıca, Büyükada'ya Maltepe'den de itfaiye ekipleri ve deniz ambulansı yönlendirildi.

Yangının ahırların bulunduğu alanda çıktığı daha sonra da ormana sıçradığı, ahırlarda bulunan 7 atın da telef olduğu öğrenildi.