Büyükada'da 9 atın öldüğü yangında ahır sahibine hapis istemi

İSTANBUL (AA) - Büyükada'da bir ahırda çıkan ve 9 atın ölmesine neden olan yangına ilişkin ahır sahibi hakkında "taksirle yangına neden olma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükada Nizamoğlu Mahallesi Yörük Ali mevkisindeki bir ahırda çıkan ve 9 hayatını yitirdiği, 4 atın da yaralı olarak kurtarıldığı yangına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü Adalar Bölge Grup Amirliğince hazırlanan rapora yer verildi.

Raporda, söz konusu yangının at ahırlarının bitişiğinde bulunan yaşam alanına gayrinizami olarak döşenen elektrik tesisatında meydana gelen kısa devreye bağlı olarak yanıcı maddelerin tutuşması sonucu ortaya çıktığının anlaşıldığı belirtildi.

Bahse konu kaçak elektrik hattının da yangının meydana geldiği ahırın sahibi olan şüpheli A.D. tarafından döşendiğinin belirlendiği aktarılan iddianamede, şüpheli A.D. hakkında "taksirle yangına neden olma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.