HABER

Büyükada'da 9 atın öldüğü yangında ahır sahibine hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 16:53 | Son Güncelleme

Büyükada'da bir ahırda çıkan ve 9 atın hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin ahırın sahibi hakkında hazırlanan iddianamede, "taksirle yangına neden olma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi

İSTANBUL (AA) - Büyükada'da bir ahırda çıkan ve 9 atın ölmesine neden olan yangına ilişkin ahır sahibi hakkında "taksirle yangına neden olma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükada Nizamoğlu Mahallesi Yörük Ali mevkisindeki bir ahırda çıkan ve 9 hayatını yitirdiği, 4 atın da yaralı olarak kurtarıldığı yangına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü Adalar Bölge Grup Amirliğince hazırlanan rapora yer verildi.

Raporda, söz konusu yangının at ahırlarının bitişiğinde bulunan yaşam alanına gayrinizami olarak döşenen elektrik tesisatında meydana gelen kısa devreye bağlı olarak yanıcı maddelerin tutuşması sonucu ortaya çıktığının anlaşıldığı belirtildi.

Bahse konu kaçak elektrik hattının da yangının meydana geldiği ahırın sahibi olan şüpheli A.D. tarafından döşendiğinin belirlendiği aktarılan iddianamede, şüpheli A.D. hakkında "taksirle yangına neden olma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hazırlanan iddianame, Adalar Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheli A.D. ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Büyükada Nizamoğlu Mahallesi Yörük Ali mevkisinde 1 Ocak'ta çıkan yangının ahırlara zarar vermesi sonucu 9 at ölürken, 4 at yaralı kurtarılıp tedavi edilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmişti.

Duyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisiDuyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisi
Belediye Başkanı Karadeniz: Küçükçekmece ulaşımı rahatlayacakBelediye Başkanı Karadeniz: Küçükçekmece ulaşımı rahatlayacak
Bilal Erdoğan: Bu ülkenin düşmanlarına karşı muhalefet edelim (2)Bilal Erdoğan: Bu ülkenin düşmanlarına karşı muhalefet edelim (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
büyükada iddianame İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı' yangın

En Çok Okunan Haberler

Duruşma başladı! İşte Ahmet Kural ve Salı'nın savunmaları

Duruşma başladı! İşte Ahmet Kural ve Salı'nın savunmaları

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polise 'Seyyar satıcıyız' diyen şüphelilerin 111 suçtan kaydı çıktı

Polise 'seyyar satıcıyız' dediler, tam bir suç makinesi çıktılar!

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Konya'da komşular arasındaki taşlı kavga bugün de sürdü

Meydan savaşında ikinci perde!

Zonguldak Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Kuzey Irak'a hava harekatı! İmha edildiler

Kuzey Irak'a hava harekatı! İmha edildiler

81 ile genelge gönderildi! Belediyeler 7 gün 24 saat açık olacak

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.