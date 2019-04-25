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Büyükçekmece 57. Alay’a vefa için yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 14:31 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve gaziler Çanakkale Kara Savaşları’nın 104’üncü yıl dönümü anısına 57.

Büyükçekmece 57. Alay’a vefa için yürüdü

Büyükçekmece Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve gaziler Çanakkale Kara Savaşları’nın 104’üncü yıl dönümü anısına 57. Alay Vefa Yürüyüşünü gerçekleştirdi.
Büyükçekmece Belediyesi ve Kolordu Komutanlığı tarafından 1994 yılında başlatılan ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen 57’inci Alay Yürüyüşü bu yıl da Çanakkale ruhunu en iyi şekilde temsil etti.
“Tüm dünya tarafından bilinir”
Büyükçekmece Belediyesi’nin bu geleneğinin hiçbir zaman değişmeyeceğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Çanakkale Savaşı’nın ruhunu tam anlamıyla hissetmek istiyorsanız 57. Alay Yürüyüşüne katılmanız gerekiyor. Çanakkale Savaşı’nın canlandırmalarını gördükçe duygu dolu anlar yaşıyoruz. Çanakkale Savaşı’ndaki vatan, millet ve bayrak sevgisi tüm dünya tarafından bilinir. Atalarımızı ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.
Büyükçekmece heyeti sabah namazının ardından Kabatepe köyünden başlayarak Conkbayırı’na yürüyerek 57. Alay Piyade Şehitlerini vefa yürüyüşü ile andı.
Yürüyüşün ardından Çanakkale şehitlikleri ziyaret edilerek duygusal anlar yaşandı.

Büyükçekmece 57. Alay’a vefa için yürüdü

Büyükçekmece 57. Alay’a vefa için yürüdü

Büyükçekmece 57. Alay’a vefa için yürüdü

Büyükçekmece 57. Alay’a vefa için yürüdü

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