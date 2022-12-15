Büyükçekmece Adliyesi çalışma saatleri nedir? Büyükçekmece Adliyesi saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Sabah saatlerinden itibaren vatandaşları karşılayan adliye binaları kişilere bulundukları ilçede hukuksal işlemlerini yürütme imkânı sunar. Adliyelerde farklı birimler yer alması sayesinde hukuk kapsamındaki sayısız işlem yürütülebilir. Bu işlemler arasında boşanma ve şikâyet davalarının başlatılması veya sonuçlandırılması yer alır. İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan kişiler de gerekli görüldüğü takdirde veya hukuksal işlemlerini başlatmak istedikleri zaman bu ilçedeki adliye binasına gidebilir. Dolayısıyla Büyükçekmece Adliyesi'nin mesai saatleri ile açık olduğu günlere değinilmesi gerekir.

Büyükçekmece Adliyesi saat kaçta açılıyor?

Genel olarak adliye binalarının sabah 08.30'da açıldığı bilinir. Dolayısıyla Büyükçekmece Adliyesi açılış saati de 08.30 olarak belirtilebilir. Ancak sabah 08.00 veya 09.00'da açılan adliye binaları da bulunur. Bu nedenle Büyükçekmece Adliyesi'nin net açılış saatinin öğrenilmesi amacıyla iletişim numarası üzerinden ilgili birimlerin aranmasında yarar vardır. Genel olarak Büyükçekmece Adliyesi çalışma saatleri diğer adliye binalarıyla aynıdır.

Büyükçekmece Adliyesi saat kaçta kapanıyor?

Saat 08.30'dan itibaren açıldığı bilinen Büyükçekmece Adliyesi'nin kaça kadar hizmet verdiği de sıklıkla araştırılır. Özellikle çalışan bireyler bu adliye binasındaki işlemlerini geç saatlerde halletmek isteyebilir. Ancak genel olarak adliye binalarının kapanış saati akşam 17.00 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla Büyükçekmece Adliyesi kapanış saati de 17.00 olup kişilerin bu binaya akşam 17.00'a kadar uğramaları gerekir.

Büyükçekmece Adliyesi hafta sonu çalışma saatleri nedir?

İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan bireylerin en sık araştırdıkları hususlar arasında Büyükçekmece Adliyesi çalışma saatleri yer alır. Hafta içi günlerinde Büyükçekmece Adliyesi'ne 08.30 ile 17.00 saatleri arasında gidilebildiği bilinir. Ancak Büyükçekmece Adliyesi cumartesi pazar açılış ve kapanış saati gibi bilgilerin de sorgulandığı görülür. Bu bağlamda genel doğruluğu bilinir bir bilginin hatırlatılması gerekir. Adliye binaları, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan resmî kurumlardan olduğu için hafta sonu günleri kapalıdır. Dolayısıyla cumartesi ve pazar günleri Büyükçekmece Adliye Binası açık değildir. Büyükçekmece Adliyesi çalışma saatleri sadece hafta içi günlerinde mevcuttur.

