HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Büyükçekmece Adliyesi çalışma saatleri nedir? Büyükçekmece Adliyesi saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Büyükçekmece Adliyesi çalışma saatleri nedir? Büyükçekmece Adliyesi saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

15.12.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar hukuk kapsamındaki işlerini halletmek veya davalarla ilgili süreçleri yönetmek amacıyla adliye binalarına başvurur. Dolayısıyla adliye binaları sabah erken saatlerden itibaren farklı birimleriyle birlikte kişilere hizmet sunar. İstanbul ilinde yaşayan kişiler de yaşadıkları veya yakınında bulundukları ilçenin adliyesine gidebilir. Bu bağlamda Büyükçekmece adliyesinin hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri en çok araştırılan konulardandır. Büyükçekmece Adliyesi saat kaçta açılıyor?

Büyükçekmece Adliyesi çalışma saatleri nedir? Büyükçekmece Adliyesi saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Sabah saatlerinden itibaren vatandaşları karşılayan adliye binaları kişilere bulundukları ilçede hukuksal işlemlerini yürütme imkânı sunar. Adliyelerde farklı birimler yer alması sayesinde hukuk kapsamındaki sayısız işlem yürütülebilir. Bu işlemler arasında boşanma ve şikâyet davalarının başlatılması veya sonuçlandırılması yer alır. İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan kişiler de gerekli görüldüğü takdirde veya hukuksal işlemlerini başlatmak istedikleri zaman bu ilçedeki adliye binasına gidebilir. Dolayısıyla Büyükçekmece Adliyesi'nin mesai saatleri ile açık olduğu günlere değinilmesi gerekir.

Büyükçekmece Adliyesi saat kaçta açılıyor?

Genel olarak adliye binalarının sabah 08.30'da açıldığı bilinir. Dolayısıyla Büyükçekmece Adliyesi açılış saati de 08.30 olarak belirtilebilir. Ancak sabah 08.00 veya 09.00'da açılan adliye binaları da bulunur. Bu nedenle Büyükçekmece Adliyesi'nin net açılış saatinin öğrenilmesi amacıyla iletişim numarası üzerinden ilgili birimlerin aranmasında yarar vardır. Genel olarak Büyükçekmece Adliyesi çalışma saatleri diğer adliye binalarıyla aynıdır.

Büyükçekmece Adliyesi saat kaçta kapanıyor?

Saat 08.30'dan itibaren açıldığı bilinen Büyükçekmece Adliyesi'nin kaça kadar hizmet verdiği de sıklıkla araştırılır. Özellikle çalışan bireyler bu adliye binasındaki işlemlerini geç saatlerde halletmek isteyebilir. Ancak genel olarak adliye binalarının kapanış saati akşam 17.00 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla Büyükçekmece Adliyesi kapanış saati de 17.00 olup kişilerin bu binaya akşam 17.00'a kadar uğramaları gerekir.

Büyükçekmece Adliyesi hafta sonu çalışma saatleri nedir?

İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan bireylerin en sık araştırdıkları hususlar arasında Büyükçekmece Adliyesi çalışma saatleri yer alır. Hafta içi günlerinde Büyükçekmece Adliyesi'ne 08.30 ile 17.00 saatleri arasında gidilebildiği bilinir. Ancak Büyükçekmece Adliyesi cumartesi pazar açılış ve kapanış saati gibi bilgilerin de sorgulandığı görülür. Bu bağlamda genel doğruluğu bilinir bir bilginin hatırlatılması gerekir. Adliye binaları, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan resmî kurumlardan olduğu için hafta sonu günleri kapalıdır. Dolayısıyla cumartesi ve pazar günleri Büyükçekmece Adliye Binası açık değildir. Büyükçekmece Adliyesi çalışma saatleri sadece hafta içi günlerinde mevcuttur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
‘Aynı şeyleri ben de yaşadım’ Gözyaşları içerisinde haykırdı‘Aynı şeyleri ben de yaşadım’ Gözyaşları içerisinde haykırdı
Sözleri olay oldu! 'Bir çuval inciri berbat etti'Sözleri olay oldu! 'Bir çuval inciri berbat etti'
Biri 5 diğeri 6 yaşında! 'Balıklara ekmek vermeye gidelim' diyerek...Biri 5 diğeri 6 yaşında! 'Balıklara ekmek vermeye gidelim' diyerek...
Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece Adliye adliye çalışma saatleri büyükçekmece adliyesi

En Çok Okunan Haberler

'Esad' açıklaması! "Hala Cumhurbaşkanınızı tanıyamadınız"

'Esad' açıklaması! "Hala Cumhurbaşkanınızı tanıyamadınız"

Türkiye’de ilk, trafikte düzen sil baştan değişiyor

Türkiye’de ilk, trafikte düzen sil baştan değişiyor

Aslan kafesinden kaçtı, bahçelerinde görünce büyük korku yaşadılar

Aslan kafesinden kaçtı, bahçelerinde görünce büyük korku yaşadılar

95 yaşında evlat katili oldu! Cezaevine böyle götürüldü

95 yaşında evlat katili oldu! Cezaevine böyle götürüldü

Emeklinin yeni maaşı ne olacak? En düşüğü 5.250 TL iddiası…

Emeklinin yeni maaşı ne olacak? En düşüğü 5.250 TL iddiası…

Herkesi ters köşe yapacak Ekrem İmamoğlu iddiası!

Herkesi ters köşe yapacak Ekrem İmamoğlu iddiası!

İlginizi Çekebilir

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Düğünleri için bir servet harcadılar ama evli değiller!

Düğünleri için bir servet harcadılar ama evli değiller!

Beyler kokunuzla hafızalara kazınmak ister misiniz? 1000 TL altı parfümleri sizin için seçtik

Beyler kokunuzla hafızalara kazınmak ister misiniz? 1000 TL altı parfümleri sizin için seçtik

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.