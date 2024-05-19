Büyükçekmece'de gürültü kavgası! Satır ve bıçakla karşı tarafın üstüne gitti, gençler ise sandalyelerle saldırdı

Olay, gece saat 01:00 sıralarında Pınartepe Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, sokakta gürültü yapan genç arkadaş grubunu uyaran vatandaş ile gençler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma küfürle birlikte büyüyüp kavgaya dönüştü.

SATIR VE BIÇAKLA KARŞI TARAFIN ÜSTÜNE GİTTİ

Grubu uyaran adam bir elinde satır ve bıçakla karşı tarafın üstüne gitti. Gençler ise bir sitenin bahçesine kaçan adama sandalyelerle saldırdı.

Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle ayrılırken, tarafların ayrılmasıyla da son buldu. Yaşanan anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Büyükçekmece’de gece saatlerinde sokakta gürültü yaptığı iddia edilen gençlerle bir adam arasında satırlı, bıçaklı, sandalyeli kavga çıktı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla böyle kaydedildi. pic.twitter.com/JX8sOJXy3c — Mynet (@mynet) May 19, 2024

Görüntülerde şahısların birbirine vurduğu anlar yer aldı.

(İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır





