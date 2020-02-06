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  4. Büyükçekmece'de korkutan anlar! Otomobiliyle dükkana böyle daldı

Büyükçekmece'de korkutan anlar! Otomobiliyle dükkana böyle daldı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2020 17:04 | Son Güncelleme

Büyükçekmece'de bir sürücü, otomobilini park etmek isterken fren yerine gaza bastı. Bir anda kontrolden çıkan otomobil bir iş yerinin vitrinine girdi. Otomobilin dükkanın vitrinine girdiği anlar ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 15.30 sıralarında Çarmıklı Caddesi'nde meydana geldi.

FREN YERİNE GAZA BASTI

Otomobil sürücüsü Ayfer Ü., aracını park etmek isterken fren yerine yanlışlıkla gaza bastı. Bir anda kontrolden çıkan otomobil bir iş yerinin vitrinine girerek durabildi. Kazada yaralanan olmazken büyük panik yaşandı. Otomobilin merdivenlerden aşağı giderek dükkanın vitrinine girdiği anlar ve sonrasında yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"BİRDEN BİRE GELEN ARACI GÖRDÜM"

Otomobilin vitrinine girdiği iş yerinde çalışan Nilay Güvenç yaşananları; "İçeride oturuyorduk müşteri vardı, birden bire dışarıdan gelen aracı gördüm. Hızla geldi, dışarıdaki direğin tamamını kopardı ve dükkanın içerisine girdi. Ön tarafta kimse yoktu ama içeride kalabalık müşterimiz vardı" şeklinde anlattı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece dükkan Kaza

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