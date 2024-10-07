Büyükçekmece sivrisinekten bıktı! Sebebi yapılan kazılar mı?

Bu konuyu geçen toplantıda gündeme getirdiğini, olayla ilgili kendisine büyükşehir belediyesinden ilçede yapılan kanalizasyon çalışmasıyla ilgili belgelerin atıldığını belirten Yazıcı, "Kanalizasyonları yaptıktan sonra sivrisinek biraz daha arttı. Bir kış mı geçirmemiz lazım, kanallar tam aktivite edildikten sonra mı düzelecek?" ifadelerini kullandı.

"HADDİNDEN FAZLA SİVRİSİNEK VAR"

Bursa'dan kız kardeşinin düğününe gelen misafirlerin sivrisinekten rahatsız olduğunu anlatan Yazıcı, "Kafede, parkta oturuyorsun, kolonya istiyorsun. Namaza gidiyorsun sivrisinek, eve geliyorsun sivrisinek. Haddinden fazla sivrisinek var. Bunların önüne geçme noktasında gayret edilmesi lazımdı. Vatandaşın benden istediği söylemi burada söylüyorum." dedi.

Belediye Başkanı Akgün ise sivrisinek yoğunluğunu kendisinin fazla hissetmediğini ama şehir merkezinde biraz arttığını kendisinin de duyduğunu söyledi.

SİVRİSİNEKLERİN SEBEBİ KAZILAR MI?

Bölgede ve İstanbul'da sivrisinek artışını yaz mevsiminin halen uzun ve sıcak geçmesine bağladıklarını vurgulayan Akgün, "Biz Büyükçekmece merkezini komple altüst ettik. Sanki orada yapılan kazılar, hala altyapıdan ötürü sineğin beslenmesine imkan sağlayacak bir takım ortamlar doğurdu, diye düşünüyorum. Onun için İstanbul Sağlık Daire Başkanlığıyla temas halindeyiz." diye konuştu.

Sinekleri yok etmek için kullanılan ilaçların kanser riski taşıdığını öne süren Akgün, şöyle konuştu:

"Biz de bunu zamanında çok kullandık. Büyükçekmece Belediyesi olarak bizim de ekiplerimiz var, biz de kullanıyoruz bu ilaçları. Kanserojen bakımından çok yüksek ilaçlardır. Ben uzun müddet Büyükçekmece halkını kandırdım. Şimdi bu cümlemi kesip benim aleyhimde kullanabilirler. Bana, 'Başkanım sinekler bastı burayı' diye o günkü şartlarda bizden sineklerin ilaçlanmasını isteyenler tabii bilmiyorlar. O günkü ilaçlar korkunç kanserojen ihtiva ediyordu. Bunları bir gün de üniversite anlattıktan sonra ‘Ya dedim, biz bunu yapmayalım, mazot yapalım.' Dediler 'mazot da kaçırır, öldürür' falan. Biz ondan sonra o zamanlarda, daha yıllar önce ilaçları kullanmadık. Mazota su karıştırdık, duman bastık. Vatandaş teşekkür etti, 'Allah razı olsun' dedi. Sinek öldü mü? Kaçtı, ölmedi diye düşünüyorum. Belki ölen de vardır."

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır