Büyükçekmece ve Küçükçekmece’de elektrikler ne zaman gelecek?

Yeşilova mahallesi, Yeni mahalle mahallesi, Kartaltepe mahallesi ve diğer mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacak. Küçükçekmece'de elektriklerin ne zaman geleceği bilgisi, BEDAŞ tarafından yapılan paylaşımda yer aldı. İşte merak edilenler...

BÜYÜKÇEKMECE VE KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Elektrik kesintisi Küçükçekmece'nin bazı mahallelerinde 10.00'da, bazı mahallelerinde ise 09.00'da başladı. Bedaş tarafından sosyal medyada açıklanan bilgilere göre elektrik kesintisinin 8 saat sürmesi bekleniyor. Tüm mahallelerde başlayan elektrik kesintisinin 18.00'da sona ereceği BEDAŞ tarafından açıklandı. Büyükçekmece'de 2021-11-22 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEYLİKDÜZÜ'NDE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Beylikdüzü'nde 09.00'da başlayan kesinti 17.00'da sona erecek.

PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN NASIL HABERDAR OLUNUR?

Planlı Elektrik Kesinti listesine BEDAŞ'ın, "www.bedas.com.tr" adresinden ulaşabilirsiniz. Bu adreste "Planlı Kesintiler" kısmından, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasına erişim sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgi almanız da mümkün. Eğer SMS olarak bilgi almak isterseniz BEDAŞ'ın internet adresinde yer alan, "https://www.bedas.com.tr/tr/duyurular/164/sms_bilgilendirme" formu doldurun.

