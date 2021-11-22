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Büyükçekmece ve Küçükçekmece’de elektrikler ne zaman gelecek?

22.11.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de elektriklerin kesilmesiyle vatandaşlar, elektriklerin ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Küçükçekmece'de 22 Kasım'da planlı elektrik kesintisi uygulanacağı BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından 20 Kasım'da Twitter üzerinden duyurulmuştu. Peki Büyükçekmece ve Küçükçekmece’de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Büyükçekmece ve Küçükçekmece’de elektrikler ne zaman gelecek?

Yeşilova mahallesi, Yeni mahalle mahallesi, Kartaltepe mahallesi ve diğer mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacak. Küçükçekmece'de elektriklerin ne zaman geleceği bilgisi, BEDAŞ tarafından yapılan paylaşımda yer aldı. İşte merak edilenler...

BÜYÜKÇEKMECE VE KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Elektrik kesintisi Küçükçekmece'nin bazı mahallelerinde 10.00'da, bazı mahallelerinde ise 09.00'da başladı. Bedaş tarafından sosyal medyada açıklanan bilgilere göre elektrik kesintisinin 8 saat sürmesi bekleniyor. Tüm mahallelerde başlayan elektrik kesintisinin 18.00'da sona ereceği BEDAŞ tarafından açıklandı. Büyükçekmece'de 2021-11-22 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

Büyükçekmece ve Küçükçekmece’de elektrikler ne zaman gelecek?

Büyükçekmece ve Küçükçekmece’de elektrikler ne zaman gelecek?

Büyükçekmece ve Küçükçekmece’de elektrikler ne zaman gelecek?

BEYLİKDÜZÜ'NDE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Beylikdüzü'nde 09.00'da başlayan kesinti 17.00'da sona erecek.

Büyükçekmece ve Küçükçekmece’de elektrikler ne zaman gelecek?

PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN NASIL HABERDAR OLUNUR?

Planlı Elektrik Kesinti listesine BEDAŞ'ın, "www.bedas.com.tr" adresinden ulaşabilirsiniz. Bu adreste "Planlı Kesintiler" kısmından, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasına erişim sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgi almanız da mümkün. Eğer SMS olarak bilgi almak isterseniz BEDAŞ'ın internet adresinde yer alan, "https://www.bedas.com.tr/tr/duyurular/164/sms_bilgilendirme" formu doldurun.

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