Büyükçekmece'de hurda oksijen tüpü patladı

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de, hurdacı dükkanında oksijen tüpünün patlaması sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tepecik Yolu üzerinde bulunan bir hurdacı dükkanında, hurda olarak alınan oksijen tüpü çalışanlar tarafından kesilirken patladı.

Patlama sonucu, biri Afganistan uyruklu iki kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

