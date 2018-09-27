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Büyükçekmece'de hurda oksijen tüpü patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 17:35 | Son Güncelleme

Hurda olarak alınan oksijen tüpünün kesilirken patlaması sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de, hurdacı dükkanında oksijen tüpünün patlaması sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tepecik Yolu üzerinde bulunan bir hurdacı dükkanında, hurda olarak alınan oksijen tüpü çalışanlar tarafından kesilirken patladı.

Patlama sonucu, biri Afganistan uyruklu iki kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece Oksijen tüpü patlama

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