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  4. Büyükçekmece'de şoförü rahatsızlanan İETT otobüsü kaza yaptı

Büyükçekmece'de şoförü rahatsızlanan İETT otobüsü kaza yaptı

31.10.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükçekmece'de, şoförü rahatsızlanan İETT otobüsü bir motosiklet, kaldırımda bulunan ağaçlar ile uyarı levhasına çarparak durdu.

İSTANBUL (AA) -Alınan bilgiye göre, "76 BA-Avcılar Metrobüs" hattında sefer yapan 34 JL 2561 plakalı İETT otobüsünün şoförü, Fatih Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda seyir halindeyken aniden rahatsızlandı.

Otobüs, şoförünün ayağının gaz pedalına basılı kalması nedeniyle önce bir motosiklet ile kaldırımdaki ağaçlara ardından uyarı levhasına çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, İETT otobüsünde hasar meydana geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece kaza

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