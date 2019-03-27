Büyükelçi Berger: AB, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımamaktadır (2)

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GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 21:41 | Son Güncelleme

'AVRUPA’YA YAPILACAK İHRACATTA KALİTE EN ÖNEMLİ FAKTÖR' Çeşitli temaslarda bulunmak için Malatya'ya gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Malatya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Berger, Avrupa'ya yapılacak ihracat bakımından kalitenin en önemli faktör olduğunu söyledi. 13 milyon 650 bin avro değerindeki kayısı lisanslı deponun projesiyle ürünün paydaşlarının ihtiyaçlarına yanıt vermek istediklerini ifade eden Berger, şunları söyledi: "Bu proje aslında yaptığımız tek çalışma değil.

'AVRUPA’YA YAPILACAK İHRACATTA KALİTE EN ÖNEMLİ FAKTÖR'

Çeşitli temaslarda bulunmak için Malatya'ya gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Malatya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Berger, Avrupa'ya yapılacak ihracat bakımından kalitenin en önemli faktör olduğunu söyledi. 13 milyon 650 bin avro değerindeki kayısı lisanslı deponun projesiyle ürünün paydaşlarının ihtiyaçlarına yanıt vermek istediklerini ifade eden Berger, şunları söyledi:

"Bu proje aslında yaptığımız tek çalışma değil. Avrupa Birliği olarak Malatya kayısısı koruma altına alındı coğrafi işaret olarak. Avrupa'da Noel'den önce San Nicolas tatili oluyor ve hediyeler veriliyor. Çoğunlukla da kuru kayısı hediye ediliyor. O kayısıların nereden geldiğini görmekten de ayrıca bir memnuniyet duydum. Zaten Malatya kayısısı isminin koruma altına alınması ileriye yönelik büyük bir adım teşkil ediyor. Bunun yanı sıra lisanslı depo projesinin yapılmasıyla birlikte sağlanan teknik destekle de beraber ihracat kapasitesinin daha da artırılmasına büyük bir destek vermiş olacağız. Çok önemli bir hususa değindiniz, kaliteden bahsettiniz. Kalite aslında en önemli faktörü oluşturuyor Avrupa'ya yapılacak ihracat bakımından. Dolayısıyla biz bu projeyle aşamalı olarak kalitenin artırılmasına da katkıda bulunmak istiyoruz. Aynı zamanda yıl boyunca aynı kalitede ürün elde edilmesini de desteklemek istiyoruz."

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